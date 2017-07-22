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MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER

24 июня 2021, 11:05




Компания MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER. Это подтвердило обещание, данное NVIDIA относительно планов по выпуску средств аппаратной поддержки майнинга. Как и было обещано, в первом квартале 2021 года были запущены в продажу модели начального уровня для майнинга CMP 30HX и CMP 40HX. Теперь пришло время для моделей премиального класса - 50HX и 90HX; они должны были появиться во втором квартале. MSI сдержала обещания NVIDIA. Правда, эксперты задаются вопросом: «Не поздно ли?»

MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER

MSI CMP 50HX MINER, Источник: MSI


Когда было объявлено о серии CMP HX на старте проекта, модель CMP 50HX должна была получить близкие с RTX 2080 TI характеристики. Близость означает обеспечение практически схожего хешрейта при майнинге Ethereum. Поэтому сравнивать данный образец надо именно с RTX 2080 TI.

MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER


Как видно из спецификации, новые карты CMP HX не подходят для использования брендом GeForce - на них устанавливаются другие чипы. Видеокарта CMP 50HX стала первой моделью, где установлен графический процессор TU102, оснащенный 3584 ядрами CUDA. Количество ядер меньше, чем у RTX 2080 Ti (4352 ядра), поэтому даже с точки зрения вычислительной мощности у новинки будут несколько урезаны возможности. Согласно спецификациям MSI, пиковая производительность FP32 новой карты снижена до 11 TFLOPs.

MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER


Внесены изменения и в спецификацию памяти. Новая модель оснащена 10 Гбайт памяти GDDR6 с использованием 320-разрядного интерфейса. Принимая во внимание, что видеокарта RTX 2080 Ti имеет объем памяти 11 264 Мбайт GDDR6, сразу бросается в глаза снижение на 1024 Мбайт.

MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER


В то же время уменьшение количества ядер и объема памяти привело к снижению энергопотребления до 225 Вт. Можно напомнить, что модель RTX 2080 Ti потребляет 250 Вт энергии. В то же время для питания новой майнинг-карты используются такой же двойной 8-контактный разъем.

MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER


С точки зрения дизайна новая карта MSI CMP 50HX MINER напоминает RTX 2080 Ti AERO или RTX 2080 AERO. Для печатной платы используется кулер нагнетательного типа с небольшим пластиковым окном. MSI сохранила заднюю панель, но полностью удалила разъемы для подключения дисплея. Ведь новинка - это продукт для майнинга!

MSI выпустила майнинг-карту премиального уровня CMP 50HX MINER




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