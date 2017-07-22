Компания Seagate Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя FireCuda 530 для геймерских ПК. Анонс состоялся на игровом мероприятии SG21, впервые проведенном компанией в виртуальном формате.
Новое устройство FireCuda 530 по максимуму использует возможности интерфейса PCIe Gen4. Это обеспечивает ему скорости передачи данных до 7300 Мбит/c, что вдвое быстрее SSD-накопителей PCIe Gen3 и в 12 раз быстрее SATA SSD.
Секретом ускорения стало использование контроллера E18 и новейшей технологии 3D TLC NAND. При их совместной работе удается обеспечить не только высокую скорость передачи данных, но и надежность, что так ценится при использовании SSD в играх на ПК.
Накопитель FireCuda 530 доступен в емкости до 4 Тбайт. Среднее время наработки на отказ составляет 1,8 млн ч, общее количество записанных данных - 5100 Тбайт. Эти характеристики означают, что ресурс SSD-накопителя позволяет ежедневно перезаписывать 70% емкости, повторяя эту операцию на протяжении пяти лет. Исходя из этого, модель Seagate FireCuda 530 поставляется с пятилетней ограниченной гарантией, чтобы пользователи были спокойны за свои данные.
В продажу поступит также версия накопителя с компактным радиатором, специально разработанным компанией EKWB. Его интересной особенностью является использование массивного алюминиевого бруска с тонкой текстурной отделкой взамен сложной конструкции из теплоотводящих ребер. Такая схема обеспечивает максимально эффективное охлаждение.
В комплекте с накопителем поставляются программы Seagate SeaTools и DiscWizard. Они помогают следить за работоспособностью и производительностью SSD.
Поставки Seagate FireCuda 530 начнутся этим летом. Рекомендуемые розничные цены: без радиатора - 13 163 рублей (500 Гбайт), 23 399 рублей (1 Тбайт), 49 205 рублей (2 Тбайт) и 96 113 рублей (4 Тбайт); с радиатором - 15 566 рублей (500 Гбайт), 26 429 рублей (1 Тбайт), 55 265 рублей (2 Тбайт) и 102 069 рублей (4 Тбайт).