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TEAMGROUP выпустила высокоскоростной SSD-накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя радиаторами

24 июня 2021, 15:58




Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя запатентованными модулями охлаждения.

Новая модель оснащена флэш-памятью QLC, поддерживает новейший интерфейс PCIe Gen 4x4 и протокол NVMe 1.4. Его емкость может доходить до 4 Тбайт.

TEAMGROUP выпустила высокоскоростной SSD-накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя радиаторами


Скорость чтения/записи новой модели, согласно спецификации, составляет 5000/4000 Мбит/с. Это в 10 раз выше, чем у традиционных SSD-накопителей. Эксперты называют новую модель «пионером эры терабайтных устройств M.2 и лучшим выбором для игроков с точки зрения охлаждения, скорости и вместимость».

Новый накопитель оснащен двумя запатентованными модулями охлаждения. Это позволяет геймеры выбирать, какой именно способ охлаждения они считают для себя наиболее подходящим. Сообщается, что оба модуля охлаждения одинаково эффективны.

TEAMGROUP выпустила высокоскоростной SSD-накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя радиаторами


Первый вариант связан с применением запатентованного высокопрочного алюминиевого радиатора (патент Тайваня: M541645), который способен, как утверждает производитель, многократно усиливать охлаждающий эффект.

TEAMGROUP выпустила высокоскоростной SSD-накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя радиаторами


Второй вариант - это запатентованный ультратонкий графеновый радиатор (патент Тайваня: I703921; патент Китая: CN 211019739 U), имеющий сверхлегкий вес. Он отличается простотой установки, не создавая помех для других элементов аппаратного оснащения компьютера.

TEAMGROUP выпустила высокоскоростной SSD-накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя радиаторами


Цена модели емкостью 2 Тбайт составляет 350 долларов (25 400 руб.), а SSD на 4 Тбайт стоит 690 долларов (50 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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