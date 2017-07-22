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Microsoft официально объявила о выпуске Windows 11 с рядом новых функций

24 июня 2021, 20:39




Сегодня, в рамках онлайн-мероприятия, Microsoft официально объявила о выпуске новой версии ОС Windows 11, пришедшей на смену нынешней версии Windows 10.

Microsoft официально объявил о выпуске Windows 11 с рядом новых функций


В Windows 11 появился целый ряд новых функций и улучшений для конечных пользователей. Microsoft выделила на прошедшем мероприятии следующие функции:

  • Новый дизайн Панели задач
  • Новое меню «Пуск»
    Microsoft официально объявил о выпуске Windows 11 с рядом новых функций

  • Сквозная смена оконного дизайна с появлением закругленных углов в пользовательском интерфейсе
  • Новые возможности, напоминающие виджеты. Они будут применяться для подачи новостей и распространения информации по различным темам интересов. Предусмотрена поддержка сторонних веб-виджетов.
  • Обновленное приложение Microsoft Store
  • Поддержка новых жестов для навигации
  • Новые улучшения в механизме правления окнами
  • Улучшения, касающиеся использования нескольких мониторов
  • Рост производительности компьютера и увеличение времени его автономной работы
  • Встроенная интеграция с Microsoft Teams
  • Разнообразные возможности, касающиеся поддержки игр:

    • Автоматическое повышение разрешения - Auto HDR
    • Поддержка DirectStorage API
    • Более высокая производительность при запуске игр
    • Xbox Game Pass

  • Поддержка приложений Android


Microsoft официально объявил о выпуске Windows 11 с рядом новых функций




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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