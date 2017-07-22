Сегодня, в рамках онлайн-мероприятия, Microsoft официально объявила о выпуске новой версии ОС Windows 11, пришедшей на смену нынешней версии Windows 10.
В Windows 11 появился целый ряд новых функций и улучшений для конечных пользователей. Microsoft выделила на прошедшем мероприятии следующие функции:
Новый дизайн Панели задач
Новое меню «Пуск»
Сквозная смена оконного дизайна с появлением закругленных углов в пользовательском интерфейсе
Новые возможности, напоминающие виджеты. Они будут применяться для подачи новостей и распространения информации по различным темам интересов. Предусмотрена поддержка сторонних веб-виджетов.
Обновленное приложение Microsoft Store
Поддержка новых жестов для навигации
Новые улучшения в механизме правления окнами
Улучшения, касающиеся использования нескольких мониторов
Рост производительности компьютера и увеличение времени его автономной работы
Встроенная интеграция с Microsoft Teams
Разнообразные возможности, касающиеся поддержки игр:
Автоматическое повышение разрешения - Auto HDR
Поддержка DirectStorage API
Более высокая производительность при запуске игр
Xbox Game Pass
Поддержка приложений Android
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".