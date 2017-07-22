Компания Cooler Master открыла свой первый компьютерный клуб в России, получивший название MasterClub. Он расположился в самом центре Санкт-Петербурга по адресу: Гражданская улица, 16, под. 1. Клуб открыт для поклонников гейминга любого уровня в режиме 24/7. Отмечается, что клуб Master Club подходит как для индивидуальных, так и для командных игр.
Площадь клуба составляет 100 кв. м. Это уютное игровое пространство вмещает в себя 26 посадочных мест, укомплектованных мощными игровыми компьютерами.
Клуб делится на две равные (по количеству размещенных компьютеров) зоны: общая и VIP.
В VIP-зоне размещены 13 мощных игровых станций, собранные на процессорах Intel Core i7 10-го поколения и видеокартах Nvidia RTX3080. По оценкам экспертов, этот уровень отвечает требованиям профессиональных киберспортсменов.
В общей зоне размещается 13 игровых машин, рассчитанных в первую очередь на геймеров-любителей. Установленные здесь компьютеры также отличаются высокой производительностью. Они собраны на процессорах Intel Core i5 и видеокартах Nvidia GTX1070 и RTX2060.
На всех игровых местах установлены профессиональные игровые мониторы Zowie XL2546K с диагональю 24,5 дюйма и частотой обновления экрана 240 Гц.
Новый игровой клуб Master Club выступает также и как шоу-рум, где можно посмотреть в действии игровые станции, собранные в корпусах Cooler Master нескольких моделей. Они применяют несколько моделей систем охлаждения.
На игровых местах используется игровая периферия Cooler Master, что позволяет посетителям тактильно оценить вживую эти продукты Cooler Master.
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