Первые попытки установить Windows 11 вызвали разочарование среди многих поклонников Microsoft.
Как и в предыдущих версиях, система проводит проверку доступной конфигурации до начала установки, чтобы предупредить, если она не соответствует требованиям новой ОС. Если пользователи не могут обновить свой ПК или ноутбук до необходимой минимальной конфигурации, то установка Windows 11 становится невозможной из-за несоответствия критериям оборудования.
Microsoft уже сообщила, что для обновления до Windows 11 потребуется как минимум:
двухъядерный процессор с тактовой частотой от 1 ГГц
4 Гбайт оперативной памяти
64 Гбайт свободного места на диске
системная прошивка UEFI, функция безопасной загрузки Secure Boot, наличие модуля TPM 2.0
поддержка графики на уровне, совместимом с DirectX 12, с помощью драйверов WDDM 2.0
дисплей с разрешением 720p и диагональю более 9 дюймов
Для российских пользователей самую большую проблему создает требование наличия доверенного аппаратного модуля безопасности TPM - криптографического процессора, который выполняет операции шифрования передаваемых данных и содержит ряд механизмов физической защиты для предотвращения взлома.
Проблема состоит в том, что значительная часть материнских плат, проданных или установленных в компьютерах и ноутбуках, которые поставлялись на российский рынок, не содержит этого модуля из-за требований ФСБ, запрещающих поставки на территорию страны криптографического оборудования иностранного производства. Поэтому может оказаться, что даже купленный в этом году в России новый современный компьютер может оказаться несовместим с новой ОС.
Имеется, правда, решение, позволяющее использовать программно эмулированный модуль TPM. Однако пока нет уверенности, что это решение подойдет, потому что проверка выполняется локально, т.е. без ограничений, и программа проверки способна отличить физический модуль от программного.
Но, как выяснилось позднее, проблема с TPM 2.0 оказалась гораздо шире и затронула все страны мира. Дело в том, что эта версия появилась относительно недавно, и многие компьютеры старше 2017 года выпуска не поддерживаются.
Оказывается, что Microsoft и приложение PC Health Check, используемое для проверки на совместимость, выдают неполную информацию. Для установки достаточно наличия только TPM 1.2. Microsoft же, вместо того, чтобы сообщать пользователям, что обновление не рекомендуется, заявляет, что данный компьютер не может запускать новую ОС.
Мотивация Microsoft пока неясна, но многие пользователи были раздражены таким решением. Они посчитали необычным для Windows, что им нужно будет покупать новое оборудование для работы с новой ОС.
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