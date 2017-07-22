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Китайского блогера оштрафовали на один млн юаней за пост о смартфоне Xiaomi

25 июня 2021, 13:00




Китайский блогер Гу Сюян, руководитель видеоканала Beautiful Technology, будет вынужден выплатить компенсацию в размере одного миллиона юаней за то, что он преждевременно опубликовал в видеоблог демонстрацию распаковки нового смартфона Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. Штраф оценивается примерно в 154 695 долларов или 11,18 млн руб.

Инцидент произошел в августе 2020 года и связан с тем, что видеопост появился в сети до официального анонса устройства. В результате утечки Гу Сюян был обвинен в преднамеренном нарушении соглашения о конфиденциальности, заключенного между ним и Xiaomi.

Вчера появилось официальное заявление блогера, в котором он приносит свои извинения Xiaomi.

Китайского блогера оштрафовали на один млн юаней за преждевременный пост о смартфоне Xiaomi


Отмечается, что поступок блогера попал под действие постановления Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии, которая признала, что Гу Сюян, глава Beautiful Technology, не выполнил соглашение о конфиденциальности, подписанное с Xiaomi, и допустил утечку информации о Mi 10 Extreme Commemorative Edition.

Ему вменяется, что он записал видео распаковки Mi 10 Extreme Commemorative Edition и не принял мер обеспечения конфиденциальности для размещенного в сети материала. В результате его видео было распространено в интернете.

Отмечается, что это не только серьезно нарушило соглашение о конфиденциальности, заключенное между двумя сторонами, но негативно повлияло на ход анонса новых продуктов Xiaomi, который состоялся позднее. Xiaomi признала, что компания понесла из-за этого невосполнимые убытки.

Сообщается, что если Гу Сюян не сможет оплатить ущерб в течение определенного времени, то ему придется выплатить также и проценты, которые затем будут набегать по образовавшемуся долгу. Кроме того, блогера также попросили принести публичные извинения в течение семи дней после публикации вердикта суда.

Кроме того, блогеру придется оплатить арбитражный сбор по делу, который составляет 96 360 юаней (14 908 долларов или 1,082 млн руб.)



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