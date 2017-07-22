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EK представила новые крышки для водоблоков EK-Quantum Vector

25 июня 2021, 15:18




Компания EK выпустила крышки для терминальных подключений в водоблоках EK-Quantum Vector Terminal. Внешний вид крышок отличается премиальным уровнем и высокой эстетикой. Ими могут оснащаться терминалы EK-Quantum Scalar, а также различные аксессуары EK-Quantum Scalar, такие как индикаторы потока. Они также подходят в качестве сменной крышки для стандартных терминальных устройств в комплекте GPU.

EK представила новые крышки для водоблоков EK-Quantum Vector


Крышки изготавливаются из цельного куска алюминия. Предусмотрено три варианта цветов: зеленый, синий и красный. Доступные варианты отделки: никель, анодирование в черный цвет и анодирование серебром, что хорошо сочетается с фитингами из атласного титана.

Крышку легко прикрепить с помощью штифтовых винтов на задней стороне клеммной коробки.

EK представила новые крышки для водоблоков EK-Quantum Vector


Основное назначение - закрыть внешней крышкой клеммную коробку при работе с водоблоками EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090, EK-Quantum Vector Trinity RTX 3080/3090, EK-Quantum Vector Trinity RTX 3070, EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 и другими аналогичными моделями защиты блоков GPU.

EK представила новые крышки для водоблоков EK-Quantum Vector


Крышка клеммной коробки EK-Quantum Vector может также служить эстетичным кожухом для защиты винтов, используемых при установке графических процессоров с использованием клемм EK-Scalar Dual или EK-Scalar Quad.

Наконец, любой пользователь, который стремится сократить количество источников подключения светодиодов RGB на своем ПК, также может использовать крышку клеммной коробки EK-Quantum Vector для замены стандартной пластиковой крышки на водоблоках.

Крышки клемм EK-Quantum Vector производятся в Словении и стоят от 27,90 до 31,90 евро (от 2400 руб. 2800 до руб.).



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