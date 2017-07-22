На днях произошла самая крупная за все время существования криптовалют афера, когда основатели криптоинвестиционной фирмы AfriCrypt - два брата из ЮАР Амир и Раис Кейджи исчезли, унеся с собой средства инвесторов. По слухам, инвесторы потеряли около 3,6 млрд долларов.
Компания работала с состоятельными клиентами и предлагала 10-процентную прибыль ежедневно из расчета сделанных инвестиций. Естественно, что такая щедрость не могла не привлечь большого внимания. Фирма активно развивалась с 2019 по апрель 2021 года, когда биткоин оказался на пике своей стоимости (около 62 000 долларов/BTC).
Компания AfriCrypt возникла как бы из ниоткуда, что лишний раз подтверждает необходимость всегда придерживаться осмотрительности при выборе того, куда вкладывать деньги.
Итак, в апреле 2021 года главный операционный директор AfriCrypt и нынешний подозреваемый в краже Амир Каджи сообщил пользователям платформы о произошедшем взломе и попросил инвесторов пока не связываться с полицией и не обращаться в суд, заявив, что эти действия могут помешать быстрому устранению возникших проблем и возврата средств.
При этом не сообщалось, что за неделю до этого объявления сотрудники AfriCrypt потеряли доступ к серверной платформе. Вероятно, это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать обнаружению ими махинаций с фондами, которые могли предприниматься в этот период.
После того, как группа инвесторов наняла адвокатскую фирму Hanekom Attorneys для расследования возникшей проблемы, было обнаружено, что биткоины, попавшие на биржу и хранившиеся в AfriCrypt, переводились с южноафриканских счетов и клиентских кошельков на другие биткоин-кошельки и через тумблеры - специальные сервисы смешивания криптовалют, которые позволяют перемешать потенциально идентифицируемые или «испорченные» криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть след к первоисточнику фонда.
В результате раскрытого мошенничества другие криптобиржи были предупреждены о проблеме, но процесс уже зашел слишком далеко.
В результате к расследованию были подключены элитные полицейские силы ЮАР «Хокс», специализирующиеся на организованной преступности, и Управление финансового контроля ЮАР. Однако быстро начать полномасштабное расследование помешали местные законы, которые не относят криптоактивы к финансовым продуктам с юридической точки зрения.
Расследование продолжается.
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