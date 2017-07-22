Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, заявил в интервью The Wall Street Journal, что к главным элементам операционной системы Windows 11, отражающим ее новизну, он относит ее новый уровень открытости для сторонних маркетплейсов и технологий обмена данными. С его слов, Microsoft нацелена на то, чтобы сделать свою платформу центром для реализации творческих замыслов с использованием инструментов, получаемых из разных мест, не только из собственного Microsoft App Store.
Со слов Наделлы, одним из проявлений новизны Windows 11 стала возможность запуска приложений для Android, которые можно получить из маркетплейса Amazon Store. В то же время для Windows 11 пока отсутствует интеграция между Windows и платформой iPhone. В связи с этим Наделла заявил, что Microsoft «хотела бы убедиться, что она работает лучше», ссылаясь на iPhone и Windows.
Microsoft приглашает другие компании использовать платформу Windows 11 для развития своих сервисов и наращивания клиентской аудитории. В частности, Наделла предложил Apple портировать в Windows некоторые из своих сервисов, например, технологию и службу обмена мгновенными сообщениями iMessage, разработанную Apple и используемую в iOS, начиная с iOS 5 и OS X 10.8.
Наделла заявил, что откроет для Apple возможность делать в Windows 11 все, что ей заблагорассудится, включая интеграцию iMessage с элементами платформы. В этой связи необходимо напомнить, что iMessage всегда был отличительной чертой именно устройств Apple, и, несмотря на то, что Apple частично открыла FaceTime для Android и Windows в конце прошлого года, iMessage остается эксклюзивным продуктом купертиновцев.
Более того, как стало известно из раскрытых судебных документов, ставших общественным достоянием в рамках тяжбы между Epic Games и Apple, в какой-то момент Apple рассматривала возможность переноса сервиса iMessage на платформу Android. Это стало известно из внутренних электронных писем между высокопоставленными руководителями компании. Теперь, судя по словам Наделлы, Microsoft хочет предложить свою платформу под аналогичный проект.
В то же время отмечается, что интерес к распространению сервиса iMessage на платформу Android был связан прежде всего с желанием Apple обеспечить расширенный родительский контроль. Дело в том, что владельцами iPhone чаще выступают родители, тогда как своим детям они обычно покупают Android-смартфоны. Если ли в этом параллели для интереса Apple к распространению своего сервиса на платформу Windows 11, пока неясно.
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