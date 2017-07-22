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Panasonic создал робота, помогающего научиться заново ходить

26 июня 2021, 10:15




Корпорация Panasonic выпустила серийную модель тренировочного робота для ходьбы. Это - медицинский прибор весом 20 кг, помогающий восстановить двигательные функции людям. Это могут быть как спортсмены, которые перенесли травмы, так и обычные люди, испытывающие проблемы с ходьбой.

В отличие от традиционных медицинских тренажеров, Panasonic выпустила робот-тренажер, использующий искусственный интеллект. По сути он является терминальным устройством для облачной экосистемы лечения заболеваний, связанных с нарушением работы конечностей. Благодаря подключению к облачным сервисам, удается подробно анализировать особенности походки человека и разрабатывать индивидуальную программу тренировок.

Panasonic создал робота-помощника, чтобы научить заново ходить


Робот работает от перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих около 4 часов непрерывной работы при полной зарядке. Фактическое время его работы значительно выше: около 6 часов при полной зарядке. Время зарядки составляет около 4 часов.

Чтобы пользоваться тренажером, пациенту достаточно просто двигаться по мере возможности, делая шаг за шагом, толкая робота перед собой. Все остальное выполняется автоматически. Робот измеряет результаты двигательной активности и передается в облако. Доступ к этим данным получает там медицинский персонал, который формирует подходящую программу для реабилитации и эффективного восстановления двигательных функций.

Пользователь-пациент может наблюдать на экране ЖК-дисплея все изменения в своих физических функциях. Они визуализируются в простой и понятной форме, что помогает оценить эффективность тренировок и чувствовать мотивацию к их продолжению.

25 февраля 2021 года тренировочный робот получил международный стандарт безопасности ISO13482 для роботов-помощников. Этот стандарт присвоен Японской организацией по обеспечению качества (JQA), которая оценила безопасность робота для ходьбы на основе ISO13482.



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