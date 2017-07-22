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Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060

28 июня 2021, 09:41




Гонконгская компания ZOTAC International, один из наиболее крупных в мире поставщиков видеокарт и материнских плат на базе процессоров NVIDIA, объявил о выпуске на китайский рынок специальной версии видеокарт GeForce RTX 3060, предназначенных для игровых интернет-кафе. Одной из наиболее примечательных моделей стала X-Gaming GOC H-Box.

Производитель сразу отметил, что данная модель работает под драйвером, понижающим хешрейт, заставляя использовать ее только для игр и приложений, а не для «шалостей».

Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060


Новая видеокарта оснащена двухсторонней системой охлаждения. Пассивный кулер длиннее самой печатной платы, при этом значительная часть воздушного потока, создаваемого мощной системой из трех вентиляторов, пропускается через карту, обеспечивая высокую эффективность теплоотвода.

Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060


Ввидеокарта использует несколько вариантов кобрендинга, указывающего на связь с игровой индустрией. По сути, это больше выражается в наклейках на корпусе и задней панели, зато служит прекрасным «маркетинговым» элементом, приковывающим внимание и привлекающим геймеров.

Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060


Сама видеокарта немного разогнана: ее фабрично установленная рабочая частота составляет 1792 МГц, что чуть выше эталонной 1770 МГц. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем PCIe.

Что касается технических характеристиках, то вычислительным модулем выступает GPU GA106-302, имеющий на борту 3584 ядра CUDA, 112 блока TMU и 48 блоков ROP. Объем буферной видеопамяти составляет 12 Гбайт и имеет тип GDDR6, обеспечивая пропускную способность 15 Гбит/сек. Для экономии карту можно запускать на базовой частоте 1320 МГц.

Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060


Цена видеокарты - 680 долларов (49 400 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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