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NVIDIA Aerial 5G теперь позволяет подключать периферию, построенную на платформе Arm

28 июня 2021, 13:22




NVIDIA объявила о развитии аппаратной поддержки экосистемы 5G в рамках развития программно определяемой платформы NVIDIA Aerial A100 AI-on-5G. Ее внедрение было анонсировано в апреле этого года, когда NVIDIA объявила о сотрудничестве с Fujitsu, Google Cloud, Mavenir, Radisys и Wind River для разработки решений для платформы NVIDIA AI-on-5G.

В основе обновленного решения появилась возможность для работы с вычислительными устройствами на базе Arm-процессоров. Новое решение предназначено для оснащения стандартных корпоративных систем, использующих средства ИИ NVIDIA и применяющие средства развертывания интеллектуальных служб через сети 5G.

NVIDIA Aerial 5G теперь позволяет подключать периферию, построенную на платформе Arm


Вычислительная система NVIDIA Aerial A100 AI-on-5G представляет собой единую конвергентную платформу. Она включает в своем составе 16 процессоров Arm Cortex-A78, которые применяются для выполнения задач, связанных с ИИ-обработкой для EDGE-узлов и обеспечения доступности в сетях 5G. Эта автономная конвергентная система обеспечивает доступ к периферийным корпоративным приложениям ИИ через vRAN 5G. Она отличается высокой производительностью (из расчета на Вт применяемой мощности) и малым временем развертывания.

NVIDIA Aerial 5G теперь позволяет подключать периферию, построенную на платформе Arm


Для разработки концевых узлов предлагается применять ПО NVIDIA Aerial и аппаратное решение NVIDIA BlueField-3 A100. Второе является, по сути, конвертером между многочисленными концевыми вычислительными системами и центром обработки данных на платформе NVIDIA.

BlueField-3 A100 включает обширную библиотеку программного обеспечения NVIDIA для ИИ и Aerial 5G SDK, которые помогают ускорить развертывание и способствуют разработке множества корпоративных проектов ИИ со сверхнизкими задержками, включая создание высокоточных роботов, автоматизированных средств управления транспортом и цифровых двойников.

NVIDIA Aerial 5G теперь позволяет подключать периферию, построенную на платформе Arm


Как отмечает NVIDIA, BlueField-3 A100 теперь можно развернуть как на процессорах x86, так и на Arm. Благодаря этому, появляется возможность для развертывания программно определяемых базовых станций 5G и приложения ИИ.

Новое решение поможет компаниям легко разворачивать интеллектуальные сервисы на периферии, а ведущие OEM-производители смогут предлагать стандартные серверы с высокоэффективными CPU на базе Arm и программного обеспечения NVIDIA AI Enterprise с Aerial 5G.

Ожидается, что BlueField-3 A100 станет доступен в первой половине 2022 года.



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