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Сокет Intel Alder Lake LGA1700 описан публично, но пока неофициально

28 июня 2021, 14:55




Игорь Валлосек, руководитель исследовательской лаборатории Igor'sLAB, раскрыл подробности о новом сокете LGA1700, которым будут оснащаться материнские платы для процессоров Intel Alder Lake. Первые образцы должны появиться уже в конце этого года вместе с первыми настольными процессорами «Alder Lake-S» 12-го поколения.

Самая важная информация, которая в первую очередь интересовала участников рынка - это форма подложки процессора при установке в сокет. Окончательно подтверждено, что она имеет прямоугольную, а не квадратную форму. В таком виде сокет появлялся только на самых ранних фотографиях, где был показан инженерный образец. Эти снимки публиковались в прошлом году.

Помимо этого, появились точные размеры посадочной площадки. Об этом стало известно, благодаря таблице с разметкой отверстий для сокетов. Видно, что Intel собирается переходить к разметке 78х78 мм взамен традиционной 75х75 мм, что сделает несовместимыми многие старые кулеры.

Сокет Intel Alder Lake LGA1700 описан, но пока неофициально


Сокет Intel Alder Lake LGA1700 описан, но пока неофициально

Разъем Intel LGA1700 для процессоров Alder Lake. Источник: Igor'sLAB


Все важные характеристики рекомендуемого типа кулера под новый сокет собраны в общей таблице. Более того, появилась также информация о некоем загадочном сокете LGA-18XX, о котором сообщалось ранее.

Сокет Intel Alder Lake LGA1700 описан, но пока неофициально

Подробная информация о сокете Intel LGA1700. Источник: Igor'sLAB


Вслед за опубликованной информация сразу же появился рисунок (рендер) с изображением сокета LGA1700. Он лишний раз подчеркивает, что сокет будет иметь прямоугольную форму.


Сокет Intel Alder Lake LGA1700 описан, но пока неофициально


Сокет Intel Alder Lake LGA1700 описан, но пока неофициально

Разъем Intel LGA1700. Источник: Igor'sLAB




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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