Игорь Валлосек, руководитель исследовательской лаборатории Igor'sLAB, раскрыл подробности о новом сокете LGA1700, которым будут оснащаться материнские платы для процессоров Intel Alder Lake. Первые образцы должны появиться уже в конце этого года вместе с первыми настольными процессорами «Alder Lake-S» 12-го поколения.
Самая важная информация, которая в первую очередь интересовала участников рынка - это форма подложки процессора при установке в сокет. Окончательно подтверждено, что она имеет прямоугольную, а не квадратную форму. В таком виде сокет появлялся только на самых ранних фотографиях, где был показан инженерный образец. Эти снимки публиковались в прошлом году.
Помимо этого, появились точные размеры посадочной площадки. Об этом стало известно, благодаря таблице с разметкой отверстий для сокетов. Видно, что Intel собирается переходить к разметке 78х78 мм взамен традиционной 75х75 мм, что сделает несовместимыми многие старые кулеры.
Разъем Intel LGA1700 для процессоров Alder Lake. Источник: Igor'sLAB
Все важные характеристики рекомендуемого типа кулера под новый сокет собраны в общей таблице. Более того, появилась также информация о некоем загадочном сокете LGA-18XX, о котором сообщалось ранее.
Подробная информация о сокете Intel LGA1700. Источник: Igor'sLAB
Вслед за опубликованной информация сразу же появился рисунок (рендер) с изображением сокета LGA1700. Он лишний раз подчеркивает, что сокет будет иметь прямоугольную форму.
Разъем Intel LGA1700. Источник: Igor'sLAB
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