NVIDIA представила обновленную модель графического ускорителя NVIDIA A100 с интерфейсом PCIe и теми же функциями, которые впервые появились в аналогичной 80-гигабайтного модели ускорителя A100, представленного в ноябре прошлого года. Первенец использовал специализированный форм-фактор SXM4, новинка NVIDIA получила стандартный интерфейс PCIe.
Представленный в ноябре графический процессор NVIDIA A100 80GB для ИИ-платформы высокопроизводительных вычислений NVIDIA HGX AI произвел фурор на рынке. Он обладал вдвое большей памятью, чем у предшественника, и, по замыслу разработчиков, был призван обеспечить исследователей уникально высокой скоростью обработки данных и производительностью. Интерес к его применению лежал через исследования в области искусственного интеллекта и прикладных научных разработок.
Новая модель, по сути, стала полным аналогом предшественника, за исключением появления стандартного интерфейса и более низкого TDP в силу объективных причин.
В основе ускорителя NVIDIA A100 PCIe 80GB использован 7-нм графический процессор Ampere GA100 с 6192 ядрами CUDA. Его пропускная способность, как и у SXM-модели, достигает 2039 Гбит/с. По сравнению с A100 40 Гбайт прирост составляет более 484 Гбит/с. Такая высокая пропускная способность достигается за счет использования более быстрой памяти, эффективная пропускная скорость которой достигает 3186 Гбит/с.
Новый графический ускоритель ориентирован для настольных компьютеров. Такая возможность появляется благодаря уменьшенной тепловой мощности, которая ограничена уровнем 250 Вт.
Пока нет планов использования нового ускорителя в игровых решения. Его основным назначением станет работа в качестве ускорителя для научных исследований и прикладных расчетов. Его область применения лежит исключительно через высокопроизводительные вычисления для ускорения обучения с использованием алгоритмов глубокого обучения.
Кроме того, NVIDIA анонсировала новую функцию GPUDirect Storage, аналогичную Microsoft DirectStorage. Microsoft впервые представила свой программный интерфейс DirectStorage год назад в качестве возможности для значительного ускорения операций ввода-вывода в потребительских устройствах. В основе была применена технология Xbox Velocity для консолей поколения Xbox Series X. В дальнейшем поддержка этой функции появилась и в Windows 10.
Новая технология NVIDIA, похоже, ориентирована на аналогичный тип доступа, за исключением большого пула памяти на графическом ускорителе (в данном случае 80 Гбайт более быстрой памяти HBM2e).
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