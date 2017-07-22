Компания Qualcomm объявила о выпуске обновленной модели флагманского чипсета Snapdragon 888 Plus 5G, который расположился на ступеньку выше модели Snapdragon 888. Анонс состоялся в рамках Mobile World Congress (MWC 2021). Новый чип стал самой мощной мобильной платформой этого производителя.
Модель Snapdragon 888 Plus представляет собой обновленную версию Snapdragon 888, выпущенного в декабре прошлого года. Последний устанавливался в большинство флагманских смартфонов, выпущенных в первой половине года. Ожидается, что, начиная со второго полугодия 2021 года, все флагманы рынка будут комплектоваться новым чипсетом.
Snapdragon 888 Plus отличается от Snapdragon 888 повышенной частотой работы ядра процессора Qualcomm Kryo 680 Prime. Она выросла на 5,2% до уровня 2,995 ГГц, что должно положительно сказаться на производительности.
Усилена также нейронная поддержка Qualcomm AI Engine до 6-го поколения. Ее производительность подросла до 32 TOPS. На фоне прежнего уровня в 26 TOPS прирост выглядит немалым, а производительность ИИ-операций выросла на 20%.
Как и предшественник, новый Snapdragon 888 Plus имеет три высокопроизводительных процессорных ядра, работающих на частоте 2,42 ГГц, и четыре высокоэффективных ядра с тактовой частотой до 1,8 ГГц.
Рост частоты самого быстрого ядра чипсета был предсказуем. Сначала производитель перешел с Snapdragon 865 к 865+, увеличив частоту его процессора с 2,84 ГГц до 3,1 ГГц. Следующим шагом стал Snapdragon 870, где был совершен подъем до 3,2 ГГц. Наконец была очередь за Snapdragon 888, где частота выросла до 2,84 ГГц. И сейчас 888 Plus получил «привычный» прирост - до 3,00 ГГц. Qualcomm постепенно поднимает рабочую частоту, уделяя большое внимание надежности.
Графический процессор Adreno 660 работает на частоте 840 МГц, как и у Snapdragon 888.
Остальные элементы также не изменились: сигнальный процессор для обработки фото и видео Spectra 580 ISP, модем Snapdragon X60 5G, чип поддержки коммуникационного интерфейса FastConnect 6900, Bluetooth 5.2.
Qualcomm подтвердила, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 888 Plus ожидаются в третьем квартале 2021 года. Одним из первых устройств, оснащенных новым чипом, станет смартфон HONOR. Производитель уже подтвердил, что новая мобильная платформа Snapdragon 888 Plus 5G появится в новом флагмане серии Magic3.
Новый чип также ожидают увидеть в будущем флагмане ASUS ROG и телефонах vivo, Motorola и Xiaomi, которые выйдут в конце этого года.
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