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Intel представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения Sapphire Rapids для HPC

29 июня 2021, 09:13




Компания Intel официально представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения, получившие кодовое наименование Sapphire Rapids. Анонс состоялся на Международной конференции по суперкомпьютерам (ISC) 2021.

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения Sapphire Rapids для HPC


Новые процессоры предназначены в первую очередь для суперкомпьютеров и высокопроизводительных вычислений следующего поколения. Как отмечает производитель, именно в этих областях они смогут проявить себя с наилучшей стороны.

Главный секрет улучшения - возросшая пропускная способность новой подсистемы работы с памятью (HBM), рост количества доступных вычислительных ядер, а также появление различных технологий оптимизации, в числе которых Intel Deep Learning Boost, Intel Speed Select Technology, Intel AVX512, oneAPI.

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения Sapphire Rapids для HPC


Новый процессор Intel Xeon Scalable 3-го поколения, как ожидается, способен обеспечить существенный прирост производительности в HPC-нагрузках по сравнению с другими процессорами предыдущего поколения. Этот рост оценивается производителем в среднем на уровне 53%. Основными направлениями для оценки стали прикладные задачи, связанные, например, с биологическими науками, предсказанием погоды, оказанием финансовых услуг и производством.

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения Sapphire Rapids для HPC


Intel привела конкретные результаты преимуществ процессоров Intel Xeon 3-го над ближайшими конкурентами на платформе x86. В качестве главного примера для оценки Xeon Scalable 8358 был взят процессор AMD EPYC 7543 Milan. Обе модели имеют по 32 вычислительных ядра равной мощности.

Как показали результаты, преимущество новинки Intel проявляется во всех значимых тестах. В тестах NAMD (тест по молекулярной динамике с использованием модели параллельного программирования Charm++) он показал результат, превышающий возможности конкурента на 62%, LAMMPS (тест по молекулярной динамике для многопроцессорных систем с использованием интерфейса MPI) - на 57%, RELION (бенчмарк на использование байесовских методов анализа) - на 68%, Binomial Options (численный метод оценки биномиальных опционов в финансах) - на 37%.

sapphire_rapids_


При оценке в тестах с моделированием методом Монте-Карло Xeon Scalable 8358 дает двукратный прирост производительности по сравнению с процессором AMD EPYC 7543 Milan. Это имеет важное значение, например, для финансовых институтов, которые могут получать результаты ценообразования вдвое быстрее. Новый процессор Xeon Scalable 8380 также превосходит процессоры AMD EPYC 7763 в ключевых задачах с алгоритмами искусственного интеллекта, обеспечивая 50% прирост производительности в 20 наиболее распространенных тестах.

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения Sapphire Rapids для HPC


Важным отличием новых моделей Xeon Sapphire Rapids стало наличие встроенной памяти HBM. Intel не раскрывает деталей ее технической реализации, но высказываются предположения, что речь идет о встраивании специального SKU-модуля, который обеспечивает пакетный режим работы с памятью «PMEM» (package memory), помимо использования 8-канального интерфейса DDR5 на уровне процессора.

Помимо усовершенствований в механизмах работы с памятью и операций ввода-вывода процессоры Sapphire Rapids оптимизированы для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) за счет использованию встроенного механизма ускорения ИИ, получившего название Intel Advanced Matrix Extensions (AMX).

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения Sapphire Rapids для HPC


Как отмечает Intel, интерес к новым процессорам Sapphire Rapids со встроенной поддержкой HBM уже проявляют многие компании, развивающие у себя суперкомпьютерные мощности. Среди заказчиков названы Министерство энергетики США и Лос-Аламосская национальная лаборатория.

Выход Sapphire Rapids-SP запланирован на начало 2022 года.



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