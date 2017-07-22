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FSP расширила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт

29 июня 2021, 12:10




Тайваньская компания FSP анонсировала выпуск двух высокомощных моделей блоков питания DAGGER PRO на 750 и 850 Вт. Они дополнили существующий ряд в линейке DAGGER PRO, например, модели мощностью 450/550/650 Вт.

FSP нарастила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт

Блок питания DAGGER PRO на 750 Вт


Отличительной особенностью блоков питания FSP явлется использование качественных компонентов и большой объем инноваций, что отражено в ряде полученных патентов. В частности, в серии DAGGER PRO использованы японские конденсаторы E-Caps, признанные во всем мире как продукты эталонно высокого качества. Они гарантируют надежность и стабильность работы в течение продолжительного времени при повышенных нагрузках.

Новые блоки питания DAGGER PRO оснащены преобразователями тока DC-DC, в них установлены патентованные микросхемы FSP MIA IC. Они предоставляют расширенный набор функций защиты, обеспечивают стабильную производительность и эффективность в энергопотреблении.

FSP нарастила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт


Блоки питания DAGGER PRO используют модульную конструкцию и соответствуют стандарту SFX 12V V3.3. Их можно установить в любой корпус стандарта ATX или SFX, используя специальный адаптер. Для монтажа подойдет как мощный игровой компьютер с корпусом ATX, так и компактный вариант в корпусе mini-ITX. Оптимизация по используемой кабельной обвязке обеспечивает эффективную заполняемость внутрикорпусного пространства.

FSP нарастила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт


При сборке можно использовать раздельно сразу несколько линий питания (+12V) (single rail). В частности, обе модели оснащены одним кабелем, который разделяется на две линии 4+4-pin для питания процессора (CPU), и еще двумя линиями с четырьмя кабелями 6+2-pin для питания разъемов PCI-Express.



DAGGER PRO можно применять с самым требовательным современным оборудованием, в том числе с процессорами Intel серии «K» и 16-ядерными процессорами AMD. Со слов производителя, такие мощные и надежные системы требуют надежное питание, поскольку в них не редкость, когда можно встретить такие требовательные элементы, как новейшие видеокарты серии Nvidia RTX 30XX и GPU серии AMD Radeon 6000.

FSP нарастила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт


Новые блоки питания DAGGER PRO 750Вт/ 850Вт сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold. При нагрузке менее 20% вентиляторы не вращаются, что обеспечивает бесшумность в работе, когда компьютер занят поддержкой только легких приложений. При более мощной загрузке в работу вступает крупный 92-мм вентилятор промышленного класса. Но он также отличается низким уровнем шума, обеспечивая при этом достаточный объем охлаждения в играх или креативных приложениях.

FSP нарастила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт




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