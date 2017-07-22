Российский производитель умной мебели Tabula Sense выпустил переговорный стол для онлайн-общения и проведения сеансов конференц-связи. Модель была разработана совместно с компаниями Samsung и Jabra и получила название Tabula Sense Zoomer.
Концепция стола Zoomer отражает опыт, накопленный российской компанией при общении с крупными клиентами, среди которых Газпром Нефть, РЖД, Альфа Банк, сети коворкингов Практик и Space 1, Самокат и многие другие. По замыслу разработчика, эта модель относится к продуктам нового поколения. «Мы проработали все элементы и интеграции, продумали каждую деталь, начиная с оптимальной формы стола, заканчивая возможностью подключаться к Wi-Fi стола для обмена данными». Разработчик стремился сделать свой продукт максимально комфортным для работы.
Стол имеет размеры 225х140 см; за ним могут комфортно разместиться до семи человек. Для передачи четкого изображения установлен 48,9-дюймовый широкоформатный изогнутый монитор Samsung C49RG90SSI с разрешением DQHD (5120x1440 пикселей). По своим размерам выбранный монитор эквивалентен двум 27-дюймовым экранам QHD, что позволяет донести изображение с высокой четкостью до всех участников переговоров.
Для онлайн-общения применяется также интеллектуальная видеокамера Jabra PanaCast, встроенная под монитором. Она обеспечивает угол обзора 180° и разрешение Panoramic-4K.
Для передачи голоса используется профессиональный спикерфон Jabra Speak 750, который подключается с помощью USB или Bluetooth к ноутбуку, смартфону или планшету. Благодаря полнодуплексному режиму, участники переговоров могут находиться в эфире одновременно.
В комплектацию стола входят также беспроводная клавиатура с тачпадом и док-станция. В стол встроены розетки, на каждом рабочем месте установлены USB-порты и QI-зарядки. Для проведения переговоров могут использоваться любые популярные программы видео-конференций: ZOOM, Microsoft Teams и другие.
Стоимость стола в полной комплектации составляет 699 000 рублей, что дешевле аппаратного обеспечения, рекомендуемого компаниями-разработчиками Zoom. Производство мебели ведется в России.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".