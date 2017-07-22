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MediaTek позволит вендорам потребительских устройств перенастраивать чипсеты

29 июня 2021, 17:24




Компания MediaTek объявила в рамках виртуального мероприятия Mobile World Congress, что в будущем планирует следовать новым принципам взаимодействия с клиентами - производителями смартфонов и других мобильных устройств. Новые принципы сформулированы в рамках инициативы, получившей название Dimensity 5G Open Resource Architecture.

До сих пор компания MediaTek успешно развивалась как производитель чипсетов для мобильных устройств различного типа. Флагманской серией в ее портфеле стала линейка чипсетов 5G под названием Dimensity. Топовой моделью в этой линейке сегодня является Dimensity 1200.

MediaTek объявила о новых принципах работы с партнерами - Dimensity 5G Open Resource Architecture


Однако до сих пор выпускаемые чипсеты были закрытыми решениями. Выбор их настроек делал сам производитель - компания MediaTek. Клиенты были вынуждены брать то, что им предложила MediaTek.

Теперь компания намерена изменить правила. Она принимает на себя риски и делает ресурсы аппаратной настройки Dimensity 5G открытыми для производителей мобильных устройств. Они получат возможность донастраивать чипы под свои задачи, что приведет к появлению на рынке клонов платформ MediaTek, заметно различающихся между собой характеристиками.

Новая платформа, отмечает MediaTek, предоставит брендам большую гибкость в настройке ключевых функций мобильных устройств 5G, ориентируясь на задачи для различных сегментов рынка.

Фактически речь идет о том, что производители смогут сами, на собственных фабриках, настраивать функции используемого чипа MediaTek, отвечающие за поддержку камер, дисплеев, графики, блоков обработки (APU) задач искусственного интеллекта (AI), датчиков и подсистем подключения к сети. Новые правила планируется распространить пока только на старшую модель Dimensity 1200.

Тайваньская компания заявила, что новые устройства, выпущенные на базе специализированных чипсетов MediaTek Dimensity 5G Open Resource Architecture с фабричной настройкой производителя смартфона, поступят на мировой рынок уже в июле 2021 года.



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