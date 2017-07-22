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Исследователи Кембриджа создают систему быстрой зарядки «пятиминутка»

29 июня 2021, 18:41




В скором будущем группа исследователей из Кембриджского университета под руководством доктора Ашрея Рао из Кэвендишской лаборатории может объявить о разработке уникальной системы зарядки аккумуляторов, позволяющей добиться 100% зарядки полностью разряженной батареи современного смартфона всего за 5 минут.

Эта группа уже давно занимается исследованиями, связанными с изучением поведения литий-ионных аккумуляторов при зарядке и разрядке. Ей удалось разработать собственный уникальный процесс управления скоростью зарядки, который обеспечивает сверхбыструю зарядку аккумуляторов.

Исследователи Кембриджа создают «пятиминутку» - недорогую систему быстрой зарядки


Поиски решений для подобного рода систем ведутся в разных исследовательских подразделениях. Например, недавно Xiaomi анонсировала создание системы быстрой зарядки под названием HyperCharge мощностью 200 Вт. Она позволяет полностью зарядить смартфон Xiaomi Mi 11 за восемь минут. Но у этой системы есть существенный недостаток: она способна заряжать только Mi 11, и ее «чудодейственная сила» не распространяется на смартфоны других марок и производителей.

В то же время революционная технология зарядки Cambridge, как сообщается, лишена этого недостатка. Они отличается низкой стоимостью и способна существенно увеличить мощность передаваемого заряда, избегая при этом перегрева аккумулятора, с которым сталкивается большинство исследователей быстрой зарядки.

В основе новой технологии лежат внутренние процессы, происходящие в литий-ионных батареях. Исследователям удалось добиться значительного прогресса в контроле процесса зарядки. Однако пока неизвестно, как скоро их результаты станут достоянием общественности. Ожидается, что выход на рынок может произойти в течение ближайших лет.

Исследователи Кембриджа создают «пятиминутку» - недорогую систему быстрой зарядки


Сообщается, что в других лабораториях изучают самые экзотические способы передачи энергии в смартфоны. Например, известен случай, когда зарядку осуществляли с помощью звуковой волны. Оказалось, что она способна передавать энергию и заряжать батареи телефонов и других устройств. Однако подобные технологии пока ограничены своими условиями применения. Они еще не достигли уровня, позволяющего говорить о возможности перехода к массовому внедрению.



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