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Canon представила широкоугольный объектив в линейке RF с фокусным расстоянием до 14 мм

29 июня 2021, 20:32




Компания Canon анонсировала выпуск нового зум-объектива семейства RF с диафрагмой f/4. Его официальное название - RF 14-35mm F4L IS USM. Новая оптика подходит как любителям, так и профессиональным фотографам. Она стала «самым широкоугольным объективом» семейства RF.

По оценке Canon, новая модель может рассматриваться как идеальный выбор для съемки пейзажей, архитектуры и ведения видеоблогов, где ставятся высокие требования к стабильности картинки и наличию широких углов обзора.

Canon представила широкоугольный объектив в линейке RF с фокусным расстоянием до 14 мм


Оптика RF 14-35mm F4L IS USM построена на базе усовершенствованной оптической конструкции с тремя UD-элементами и тремя асферическими линзами из прессованного стекла. Этот выбор сделан на основе многочисленных разработок Canon, проводимых ею на протяжении последних 50 лет. Они касаются изучения применения асферической оптики в камерах со сменными объективами. В результате компании удалось найти идеальную высокоточную технологию производства этих элементов, которая позволяет собирать свет в одной точке с минимальной аберрацией. Разработанные Canon покрытие с субволновой структурой (SWC) и покрытие Air Sphere (ASC) минимизируют блики и паразитные изображения. В результате получаются кадры, сравнимые по качеству с изображениями, полученными с помощью знаменитых объективов Canon с фиксированным фокусным расстоянием.

Canon представила широкоугольный объектив в линейке RF с фокусным расстоянием до 14 мм


Новый объектив совместим с байонетом RF. Это позволяет в полной мере использовать преимущества системы стабилизации самого объектива и аналогичной встроенной системы совместимых камер серии EOS R. Если съемка ведется на Canon EOS R5 или EOS R6 с автофокусировкой, то используемая система стабилизации обеспечивает компенсацию до 7 ступеней экспозиции.

Новый объектив стал органичным дополнением продуктового набора Canon, в который теперь входят три объектива. Они покрывают диапазон фокусных расстояний от 14 до 200 мм. Все модели отличаются тихим ходом автофокусировки и применением системы оптической стабилизации изображения с компенсацией 5,5 ступеней экспозиции.

Canon представила широкоугольный объектив в линейке RF с фокусным расстоянием до 14 мм


Для управления в новой модели применяется мотор Nano USM. Он обеспечивает быструю, плавную и бесшумную автофокусировку. При выборе постоянной максимальной диафрагмы f/4 можно не менять выдержку и ISO при зумировании.

Вес объектива RF 14-35mm F4L IS USM составляет всего 540 грамм. Он имеет компактный корпус, благодаря большому диаметру байонета, обеспечен широкий охват кадра и высокое качество изображения.



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