Xiaomi ведет разработку новых устройств, которые должны появиться уже в ближайшие недели и месяцы. Одно из них - это новый планшет под названием Mi Pad 5. Но самое интересное то, что компания уже запустила в разработку его преемника - модель Mi Pad 6.
Эта информация до сих пор ходит в виде слухов без официальных комментариев, но сообщения о преемнике стали появляться в интернете все чаще. Самое необычное в этом то, что Xiaomi еще не анонсировала официальный запуск Mi Pad 5, поэтому вся ситуация выглядит чрезвычайно необычно. Впрочем, это только для тех, кто не учитывает циклов разработки новых устройств.
О начале работ над Xiaomi Mi Pad 6 сообщил известный источник из Weibo, выступающий под ником Digital Chat Station. Он добавил, что основное внимание в техническом задании на новый планшет Mi Pad 6 уделено спецификации его камер. Компания намерена сделать камеру более производительной и продвигать планшет с акцентом на привлекательность будущей модели для фотолюбителей. Больше информации о данном устройстве пока нет.
Что же касается еще не выпущенного планшета Mi Pad 5, то, по слухам, это устройство может появиться уже довольно скоро. Совсем недавно в сети появилась ссылка на планшет с номером M2105K81C: он поддерживала подключение к сетям 5G и имеет встроенную двухэлементную систему батарей емкостью 4260 мАч у каждой, что в сумме эквивалентно 8720 мАч.
В других документах указывается, что продукт будет поставляться с OLED-дисплеем, а также планируется выпустить его клон с LCD-панелью. Разрешение экрана составит Full HD+ (2560х1600 пикселей), будет поддерживаться частота обновления 120 Гц и частота дискретизации касаний сенсора в 240 Гц.
Mi Pad 5 (предполагаемый вид)
Pro-версию устройства, вероятно, оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, который предоставляет поддержку подключения к сетям 5G. Простой (стандартный) вариант планшета получит чипсет MediaTek Dimensity 1200, который также поддерживает подключение к сетям 5G.
Ожидается, что во всех вариантах оснащения планшета будет присутствовать боковой датчик отпечатков пальцев для функции безопасности. Оба устройства будут работать под управлением кастомной версии пользовательского интерфейса MIUI на основе операционной системы Android.
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