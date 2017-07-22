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НТЦ ИТ РОСА подтвердил надежность поддержки тяжелых CAD/CAM-приложений в VDI-среде ROSA Virtualization

30 июня 2021, 09:16




Российский «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» (НТЦ ИТ РОСА) сообщает о получении результатов, подтверждающих надежность поддержки тяжелых графических CAD/CAM-приложений в VDI-среде ROSA Virtualization. В качестве независимой исследовательской лаборатории выступал российский интегратор компания Softline, которая провела соответствующие нагрузочные испытания работы с тяжелыми графическими CAD/CAM-приложениями для сценариев использования виртуальных рабочих мест на базе VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ROSA Virtualization.

НТЦ ИТ РОСА подтвердил надежность поддержки тяжелых CAD/CAM-приложений в VDI-среде ROSA Virtualization


Необходимость проведения таких испытаний возникла в результате естественных сомнений заказчиков, которые обращали внимание на существующие различия при продаже соответствующего ПО и реальными условиями работы конструкторов и разработчиков. При продажах основной акцент делается на поддержке большого количества пользователей, что выражается в объеме предоставляемых ресурсов на одного пользователя в плане вычислительных мощностей, связанных с обработкой графики. Однако заказчики выражали сомнение, что задачи CAD/CAM-проектирования возможно решать в виртуальной среде VDI особенно в часы повышенной нагрузки, что можно оценить только на реальных, а не на обычных тестовых стендах.

Для устранения бытующего скепсиса НТЦ ИТ РОСА обратилась в Softline. Интегратор провел комплексное «боевое» тестирование с развертыванием полного набора ПО, необходимого для обеспечения технической возможности использования CAD/CAM-приложений с обработкой сложных 3D-моделей из сотен тысяч элементов. Это заметно отличается от традиционной предпродажной демонстрации, когда заказчикам демонстрируют работоспособность VDI-среды с «простым» развертыванием стандартных рабочих мест с офисными приложениями. Несмотря на скептическое отношение, заказчики убедились, что полный сценарий Softline полноценно реализуется в среде виртуализации от компании РОСА.

ROSA Virtualization поддерживает ПО NVIDIA Virtual GPU (vGPU) с ускорением на картах GPU NVIDIA, соответственно, обеспечивается совместимость со всей линейкой графических процессоров NVIDIA GPU для сред виртуализации, в том числе самого современного поколения Ampere, в виртуальных ПК, приложениях.

НТЦ ИТ РОСА подтвердил надежность поддержки тяжелых CAD/CAM-приложений в VDI-среде ROSA Virtualization

Карта поддерживаемых GPU




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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