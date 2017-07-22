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Представлен 15,6-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X с дискретной графикой NVIDIA RTX 3050 Ti

30 июня 2021, 12:58




Компания Xiaomi представила свой новый ноутбук Mi Notebook Pro X 15. Его анонс состоялся в Китае, как и планировалось ранее.

Прежде всего обращает на себя внимание его 15,6-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 3,5K (3456х2160 пикселей). Помимо высокого разрешения, экран выделяется также отличной цветопередачей: 100% цветовой гаммы sRGB и sRGB DCI-P3, пиковой яркостью до 600 нит. Применяется технология DC Dimming, использующая регулировку уровня тока для управления уровнем яркости взамен традиционной ШИМ-модуляции. Отмечается быстрый отклик (1 мс), частота обновления экрана составляет 60 Гц, имеется защита стеклом Corning Gorilla Glass.

15,6-дюймовый ноутбук Mi Notebook Pro X использует дискретную графику NVIDIA RTX 3050 Ti


Производитель отмечает элегантный дизайн экрана с узкой 4,03-мм рамкой и соотношением его площади к панели в 91%. Металлический корпус изготавливается на высокотехнологичных станках с ЧПУ, что является эффективным способом против износа. В кнопку питания встроен датчик отпечатков пальцев, есть встроенная камера (720p), полноразмерная клавиатура и большая сенсорная панель.

Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения с тактовой частотой 3,3 ГГц (с возможностью разгона до 4,8 ГГц). Предусмотрен альтернативный вариант оснащения - процессор i5-11300H с тактовой частотой 3,1 ГГц (4,4 ГГц) и графикой Intel Iris X-E. Объем оперативной памяти - 16/32 Гбайт типа LPDDR4x (4266 МГц). Имеется SSD-накопитель объемом 512 Гбайт / 1 Тбайт с интерфейсом PCIe. Все это дополняется видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6.

Для питания ноутбука используется аккумулятор емкостью 80 Вт*ч с возможностью проводной зарядки мощностью 130 Вт через интерфейс Type-C. Отмечается высокая скорость зарядки, позволяющая восполнить заряд до 50% всего за 25 минут. Полной зарядки достаточно для непрерывного просмотра видео в течение 11,5 часов.

Коммуникационный стек представлен в следующем виде: Wi-Fi 6 802.11ax Wi-Fi 6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4 x 1, HDMI 2.1 x 1, USB-A 3.2 Gen 2 x 2.

Ноутбук имеет вес 1,9 кг. В нем установлены медный радиатор с большой площадью рассеивания тепла и два вентилятора с двумя выходами для охлаждения. Есть четырехкомпонентная система динамиков Audio by Harman из двух 2-Вт динамиков и двух 1-Вт. Рабочая ОС - Windows 10 Домашняя.

Цены на ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X 15:

  • i5-11300H, 16 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт - 1238 долларов (90 600 руб.);
  • i7-11370H, 32 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт - 1548 долларов (113 300 руб.).




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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