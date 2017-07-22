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OPPO предлагает сделать смартфон с двухсторонним дисплеем

30 июня 2021, 16:42




Компания OPPO подала новую патентную заявку во Всемирное ведомство по интеллектуальной собственности (WIPO). Формулой заявки стала оригинальная конструкция смартфона с двухсторонним дисплеем и перетеканием изображения через край (Wrap-Around). В названии заявки указывается, что патент описывает новый «метод сборки и разборки электронного устройства».

Беглое изучение изображений, приложенных к патенту, указывает на то, что речь идет о конструкции телефона, имеющего тонкие рамки и резко очерченные обводы. Формально, вместе с описанием патента приложены изображения, которые позволяют получить приближенную оценку того, как должен выглядеть предлагаемый аппарат. К процессу своевременно подключились дизайнеры LetsGoDigital. Они внимательно изучили документацию и сделали рендеры, которые позволяют получить более естественное представление о дизайне гаджета.

OPPO предлагает сделать смартфон с двухсторонним дисплеем


У устройства действительно сверхтонкие обводы на лицевых панелях. Дисплей размещен на обеих сторонах корпуса, что визуально создает ощущение непрерывного экрана с широкими габаритами. Изображение как бы «переплывает» через края смартфона. По мнению опрошенных потенциальных пользователей, у OPPO получился ультрасовременный дизайн.

Как этого удается достичь? По слухам, OPPO устанавливает ультратонкую стальную пластину между дисплеем и рамкой, благодаря чему удается добиться относительно тонких обводов вокруг экрана.

На задней стороне, как показано на изображениях, расположены четыре оптических сенсора и светодиодная вспышка. Заднюю камеру можно использовать для съемки селфи. В этом случае расширенный дисплей можно рассматривать как видоискатель.

Кнопки управления громкостью размещены в верхней части правой грани смартфона.

OPPO предлагает сделать смартфон с двухсторонним дисплеем


Интересно отметить, что похожий патент уже был получен компанией Huawei в 2020 году. Но в отличие от новинки OPPO, модель Huawei имела изогнутые края.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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