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В Италии открыт пошив умной одежды YouCare со встроенными 5G-датчиками

30 июня 2021, 17:18




На выставке Mobile World Conference (MWC) 2021, которая проходит в Барселоне (Испания), объявлено о запуске проекта YouCare. Его отличительной особенностью станет применение текстильных материалов для встраивания в них мобильных датчиков с поддержкой сетей 5G. Датчики могут вести мониторинг состояния здоровья владельца и передавать их по сетям 5G. Новая служба YouCare будет обслуживать собираемые данные, а разработкой и внедрением инфраструктурной сетевой поддержки займется компания ZTE.

Открыт пошив умной одежды YouCare со встроенными 5G-датчиками


Идея YouCare состоит в том, что современные мобильные устройства не обязательно должны изготавливаться как традиционные изделия в металлическом или пластиковом корпусе. Теперь «корпусом» могут служить текстильные изделия, которые удобны для ношения.

Первым примером подобного изделия стала футболка, разработанная в Италии. По словам разработчиков, она позволяет записывать ряд жизненно важных биомаркеров и беспрепятственно передавать их по сетевой инфраструктуре 5G ZTE. Футболка изготовлена из обычного текстильного материала, ее можно стирать и использовать множество раз. Внешне такой «гаджет» выглядит как обычная майка.

Для снятия показаний применяются полимерные датчики, встроенные в материал футболки. Внутри них содержится миниатюрный элемент управления, который собирает данные и преобразует их в цифровой вид. Затем данные отправляются через телеком-платформу в смартфон или умные часы. Предусмотрен двухсторонний обмен. Данные могут также передаваться на удаленное устройство или в облако для проведения анализа.

Открыт пошив умной одежды YouCare со встроенными 5G-датчиками


Среди возможных вариантов регистрируемых данных называются параметры анализа работы дыхательной системы, электрокардиограмма, характеристики потоотделения, параметры мышечной активности. С помощью этих данных можно выявлять различные заболевания.

Для передачи собранных данных применяется специальная инфраструктура 5G, поддержку которой планирует осуществлять ZTE. Данные могут передаваться в специализированные центры или определенным пользователям (например, лечащему врачу).

Проектом уже заинтересовались представители Международного Красного Креста.



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