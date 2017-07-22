Компания Samsung объявила о начале глобальной экспансии роботов-продавцов Samsung Kiosk собственного производства, которые могут использоваться как универсальные терминалы для бесконтактных заказов и оплаты. На первом этапе внедрения их установка осуществляется в 12 странах мира: США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Испании, Австрии, Австралии и Сингапуре. Позднее внедрение будет расширено на другие регионы.
Новые терминалы Samsung Kiosk имеют модульную конструкцию и поддерживаются платежными системами EMV (Europay, MasterCard, Visa). Они оснащены 24-дюймовым сенсорным дисплеем, и благодаря модульной конструкции, их можно применять для различных вариантов оплаты.
Новые киоски могут считывать штрих- и QR-коды, имеют встроенный принтер и могут содержать встроенную точку доступа Wi-Fi.
Столешница киоска может перемещаться по высоте, что позволяет установить ее на любой высоте на прилавок или стол в магазине. Киоск также можно установить на собственной подставке и расположить в любом месте магазина.
Установленный 24-дюймовый дисплей имеет антимикробное покрытие, сертифицированное глобальной организацией Underwriters Laboratories Inc. (UL), что подтверждает его безопасность с точки зрения конструкции и используемых материалов. Дисплей покрыт небьющейся пленкой, которая защищает клиентов даже в случае серьезных повреждений.
Киоск работает под управлением операционной системы, созданной на базе Tizen с открытым программным кодом на основе Linux. Благодаря этому ОС совместима с широким спектром приложений.
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