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Microsoft признала путаницу от PC Health Check и временно отказалась от этого инструмента

30 июня 2021, 21:42




Вчера Microsoft официально выпустила первую сборку Windows 11 Insider Preview. Во время ее развертывания исследователи ожидали увидеть появление окна инструмента PC Health Check. Эта рекомендательная система собирает сведения об аппаратном оснащении компьютера и выдает советы по его необходимой доработке для установки новой Windows. Как оказалось, этот инструмент был удален из процедуры установки.

Microsoft признала путаницу от PC Health Check и отказалась от этого инструмента


Согласно сообщению, опубликованному в блоге Microsoft, инструмент проверки работоспособности PC Health Check ранее вызывал много путаницы в результатах проверки на совместимость ПО. Поэтому приложение было удалено после получения многочисленных отрицательных отзывов, прежде всего от тех, кто пытался установить новую ОС на достаточно мощные компьютеры, но не мог осуществить задуманное. Как оказалось, инструмент PC Health Check не смог объяснить точную причину их несовместимости и показывал недостоверные результаты проверки.

«Цель сегодняшнего поста - признать путаницу, вызванную нашим инструментом проверки работоспособности ПК, и поделиться более подробной информацией о том, почему мы обновили системные требования для Windows 11» - заявила Microsoft в блоге. Было объявлено, что Microsoft намерена провести более полную проверку существующего ПО и доработать систему, чтобы она выдавала достоверные результаты.

Microsoft признала путаницу от PC Health Check и отказалась от этого инструмента


Хотя пост должен был раскрыть тему, как обновились минимальные требования к установке Windows 11, пока окончательного ответа на этот вопрос нет. Зато стало известно, что Microsoft намерена доработать рекомендательную систему и объявить ее совместимой с процессорами Intel 7-го поколения, выпуск которых начался со второй половины 2016 года. Сообщается, что новая ОС в будущем может получить поддержку процессоров AMD Zen1.

Microsoft признала путаницу от PC Health Check и отказалась от этого инструмента


Как заявили в Microsoft, в настоящее время Windows 11 поддерживает чипсеты с двумя или большим числом ядер, работающие на частоте от 1 ГГц или выше. Для запуска Windows 11 системе требуется как минимум 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт дискового пространства. Для работы новой ОС необходимо наличие модуля безопасности TPM версии 2.0 и поддержка DirectX 12.

Известно, что на данный момент Windows 11 не поддерживается чипами раннего поколения. В то же время ряд недавно выпущенных процессоров нового поколения также не отмечен в списке совместимости приложения PC Health. Как сообщила Это не окончательный вердикт, а лишь то, что Microsoft необходимо найти обходные пути для этого оборудования, которое пока отмечено как несовместимое, потому что оно не обеспечивает поддержки тех решений, которые нашли применение в Windows 11.

«Используя приведенные выше доводы, мы уверены, что устройства, работающие на процессорах Intel 8-го поколения и AMD Zen 2, а также Qualcomm 7 и 8 Series, будут соответствовать нашим требованиям безопасности и надежности, а также минимальным системным требованиям Windows 11», - говорится в сообщении.

Сообщение также подтвердило, что Microsoft будет тестировать на совместимость процессоры Intel 7-го поколения и процессоры AMD первого поколения. Таким образом, можно ожидать, что вышеупомянутые чипы получат совместимость с финальной версией Windows 11.

Microsoft признала путаницу от PC Health Check и отказалась от этого инструмента




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