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D-Link показала на MWC 2021 новые разработки для облачного управления, сетей 5G и «умного дома»

30 июня 2021, 23:41




Компания D-Link представила на Международной выставке MWC 2021 в Барселоне новые решения для «умного дома», сети 5G и облачного управления распределенными корпоративными сетями.

В сегменте продуктов для сетей 5G компания D-Link продемонстрировала коммутаторы для ЦОД, сетевые камеры, точки доступа и новый 5G NR M2M-шлюз DWM-3010. Новое 5G-оборудование D-Link позволяет использовать возможности беспроводных сетей и большого количества подключенных устройств промышленного интернета вещей (IoT).

D-Link показала на MWC 2021 новые разработки для облачного управления, сетей 5G и «умного дома»


Интерес вызвала новая платформа Nuclias Connect, представляющая собой решение для удаленного управления корпоративной сетевой инфраструктурой. Она обеспечивает безопасный доступ, контроль и расширенный анализ сетевых процессов. Новое оборудование с поддержкой коммутатора Nuclias Connect включает шесть точек доступа Wi-Fi, сетевые камеры и сетевой контроллер DNH-200. Платформа легко интегрируется в существующую инфраструктуру.

D-Link показала на MWC 2021 новые разработки для облачного управления, сетей 5G и «умного дома»


Еще одной новинкой стала платформа облачного управления Nuclias Cloud. Она предназначена для управления корпоративной сетевой инфраструктурой и обеспечивает автоматическое развертывание сети. В рамках этого решения компания D-Link представила новое мобильное приложение Nuclias Cloud, а также шесть точек доступа Wi-Fi и шлюз SD-WAN DBG-2000 с поддержкой облачного управления Nuclias Cloud.

D-Link показала на MWC 2021 новые разработки для облачного управления, сетей 5G и «умного дома»


В новых решениях для системы «умный дом» были представлены самые последние разработки D-Link, среди которых интеллектуальные сетевые камеры, Wi-Fi 6 адаптер USB 3.0 DWA-X1850, серия устройств с поддержкой технологий искусственного интеллекта и новое 5G Sub-6 клиентское устройство наружного исполнения DWP-1010. Эти решения D-Link для «умного дома» обеспечивает широкие возможности, высокую пропускную способность и надежность, используя передовые технологии ИИ, Wi-Fi 6, 5G и Mesh.

D-Link показала на MWC 2021 новые разработки для облачного управления, сетей 5G и «умного дома»




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

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