Компания D-Link представила на Международной выставке MWC 2021 в Барселоне новые решения для «умного дома», сети 5G и облачного управления распределенными корпоративными сетями.
В сегменте продуктов для сетей 5G компания D-Link продемонстрировала коммутаторы для ЦОД, сетевые камеры, точки доступа и новый 5G NR M2M-шлюз DWM-3010. Новое 5G-оборудование D-Link позволяет использовать возможности беспроводных сетей и большого количества подключенных устройств промышленного интернета вещей (IoT).
Интерес вызвала новая платформа Nuclias Connect, представляющая собой решение для удаленного управления корпоративной сетевой инфраструктурой. Она обеспечивает безопасный доступ, контроль и расширенный анализ сетевых процессов. Новое оборудование с поддержкой коммутатора Nuclias Connect включает шесть точек доступа Wi-Fi, сетевые камеры и сетевой контроллер DNH-200. Платформа легко интегрируется в существующую инфраструктуру.
Еще одной новинкой стала платформа облачного управления Nuclias Cloud. Она предназначена для управления корпоративной сетевой инфраструктурой и обеспечивает автоматическое развертывание сети. В рамках этого решения компания D-Link представила новое мобильное приложение Nuclias Cloud, а также шесть точек доступа Wi-Fi и шлюз SD-WAN DBG-2000 с поддержкой облачного управления Nuclias Cloud.
В новых решениях для системы «умный дом» были представлены самые последние разработки D-Link, среди которых интеллектуальные сетевые камеры, Wi-Fi 6 адаптер USB 3.0 DWA-X1850, серия устройств с поддержкой технологий искусственного интеллекта и новое 5G Sub-6 клиентское устройство наружного исполнения DWP-1010. Эти решения D-Link для «умного дома» обеспечивает широкие возможности, высокую пропускную способность и надежность, используя передовые технологии ИИ, Wi-Fi 6, 5G и Mesh.
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