Американская компания AMD готовится к своему самому крупному и амбициозному приобретению. В ее активы должна попасть компания Xilinx - американский разработчик полупроводниковых изделий, подаривший миру интегральные микросхемы программируемой логики (ПЛИС, FPGA).
Компания Xilinx была основана в 1984 году. Доля Xilinx на мировом рынке FPGA-микросхем составляет, по данным самой компании, 51%.
Поводом для создания компании стало изобретение концепции базового матричного кристалла, который может быть запрограммирован пользователем. Эта концепция получила название Field Programmable Gate Array (FPGA). Революционным в решении было то, что в отличие от стандартных микросхем появлялась возможность локальной реконфигурации чипа FPGA на рабочем месте. Это давало принципиально новые средства коррекции ошибок и существенно сокращало время выхода новых разработок на рынок.
27 октября 2020 года было заключено соглашение о слиянии компаний AMD и Xilinx. Эта сделка станет крупнейшим технологическим приобретением AMD, так как компания выкупает акции на сумму 35 млрд долларов.
В настоящее время основными владельцами компании являются инвестиционные фонды и институциональные инвесторы. На долю индивидуальных лиц приходится только 0,5% акций. Интересно то, что если судить по книге продаж акций, практически все частные инвесторы (в основном это высший менеджмент компании) продали свои акции на подросшей цене.
Чтобы решение о приобретении AMD вступило в силу, оно должно быть одобрено Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании. Если это произойдет, то в результате объединения AMD-Xilinix нынешним акционерам AMD будет принадлежать 74% компании, а нынешним акционерам Xilinx - 26%.
Обе компании объявили в апреле 2021 года, что их акционеры «подавляющим большинством» одобрили сделку.
Выкуп Xilinx компанией AMD по стоимости не слишком отстает от амбициозной заявки NVIDIA на покупку Arm Holdings за 40 миллиардов долларов.
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