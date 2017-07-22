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Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет только косметические отличия от Z Fold 2

01 июля 2021, 10:44




В сети появились рендеры нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, который компания намерена анонсировать в августе на очередном мероприятии Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет только косметические отличия от Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3


Модель Galaxy Z Fold 3 сохранит складывающуюся внутрь конструкцию своего предшественника, Galaxy Z Fold 2. Такой дизайн позволяет разместить два дисплея - внешний экран меньшего размера и большой внутренний складной дисплей.

Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет только косметические отличия от Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2


Китайский искатель утечек Ice Universe уже выяснил их размеры. Базовый дисплей имеет диагональ 6,23 дюйма и разрешение 2268x832 пикселей, складной экран получит диагональ 7,56 дюйма и разрешением 2208 x 1768 пикселей.

Хорошо видно, что размеры и уровень разрешения практически не изменились по сравнению с предшественником. У Galaxy Z Fold 2 один дисплей Super AMOLED имеет диагональ 6,23 дюйма и разрешение 2260x816 пикселей, а второй дисплей предлагает диагональ 7,6 дюйма и разрешение 2208х1768 пикселей (~373 ppi); остальные его характеристики. Это Dynamic AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

Как сообщает Ice Universe, оба дисплея новой модели Galaxy Z Fold 3 относятся к типу AMOLED. Внутренний дисплей имеет частоту обновления 120 Гц (как и предшественник). На нем разместилась подэкранная камера.

Хотя общий форм-фактор не изменился, все же выявлены и различия, о которых сообщают издания 91Mobiles и Digit India, раскрывшие их в сотрудничестве с OnLeaks.

Рамка Galaxy Z Fold 3 теперь плоская, хотя и сужается по краям. Вверху и внизу по-прежнему видны следы размещения антенн. Место расположения порта USB-C и решетки динамика не изменились. Хотя количество отверстий для решетки динамика осталось прежним, они намного уменьшились по размеру и расположены теперь на более дальнем расстоянии друг от друга.

Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет только косметические отличия от Z Fold 2


Самое большое изменение в дизайне касается задней камеры. Исчез ее прямоугольный островной стиль, и теперь на его месте появился небольшой выступ в форме вытянутого прямоугольника со скругленными краями. В нем по-прежнему установлены три камеры, но светодиодная вспышка находится внизу, под третьим датчиком.

Сканер отпечатков пальцев располагается на торце Galaxy Fold 3. Добавлена поддержка стилуса S Pen, который, скорее всего, будет предлагаться опционально и не войдет в комплект поставки.

Изменилось также и цветовое оформление. В отличие от Galaxy Z Fold 2, который поставляется в бронзовом и черном цветах, модель Fold 3 будет доступна в черном, зеленом, градиентном розовом и серебристом цветах.



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