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NVIDIA улучшила режим Ultra Quality для роста привлекательности DLSS под напором FSR

01 июля 2021, 12:30




Игровые эксперты уже обратили внимание на то, что NVIDIA в срочном порядке обновила версию применяемой ею технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling), которая была разработана с целью масштабирования графики в играх с более низкого разрешения на более высокое. Для этого применяются методы искусственного интеллекта и алгоритмы глубокого обучения.

Как сообщает экспертное издание TechPowerUp, в настоящее время самой последней версией DLSS была и остается 2.2.6.0. Она присутствует во многих играх с поддержкой DLSS.

Однако в игре Unreal Engine 5 (UE5) на днях обнаружилась обновленная версия DLSS 2.2.9.0. Ее отличие проявляется, например, в появлении иных предустановленных настроек игрового режима Ultra Quality движка DLSS. Об этом сообщает Александр Батталья из Digital Foundry, который провел соответствующее экспресс-сравнение.

NVIDIA улучшила режим Ultra Quality для роста привлекательности DLSS под напором FSR


В документации Unreal Engine 5 (UE5) есть описание режима Ultra Quality DLSS.

NVIDIA улучшила режим Ultra Quality для роста привлекательности DLSS под напором FSR


То что NVIDIA будет искать пути для повышения возможностей своего движка DLSS, не вызывает сомнений. Этот движок используется с видеокартами RTX, позволяя увеличивать частоту кадров в поддерживаемых играх, не теряя при этом в качестве изображения. Он отличается высокими возможностями, но находится под жестким прессингом со стороны конкурента - компании AMD. Недавно AMD представила конкурирующую технологию FidelityFX Super Resolution, которая может оказаться технологически совершеннее DLSS.

Для этого есть предпосылки. Например, геймеры уже выяснили, что при типовой настройке качества DLSS от NVIDIA происходит повышение разрешения графики на 66,6% от начального уровня. Детализация картинок при этом возрастает в 1,5 раза.

При тех же предустановленных параметрах качества технология AMD FSR отображает игру с повышением разрешения на 77%, масштабируя изображения в 1,3 раза. Технически это дает преимущество AMD FSR, поскольку изображение выглядят лучше при меньшем увеличении размера.



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