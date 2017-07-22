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Google встроила паспорт вакцинации против COVID-19 в Android

01 июля 2021, 15:45




Компания Google обновила Passes API - инструмент для разработчиков, предоставляющий набор программных средств для простого и безопасного хранения и доступа к персональной информации и карточкам различного типа на устройствах Android.

До сих пор Google Pay API for Passes позволял сохранять на телефоне данные посадочных транспортных талонов, карты постоянного клиента, подарочные карты и другие билеты. Он позволяет также отправлять уведомления с учетом местоположения пользователя и другую актуальную информацию.

Теперь в список поддерживаемых форматов вошли данные о вакцинации и проведенных тестов на COVID.

Google встроил паспорт вакцинации против COVID-19 в Android


Начиная с 1 июля, разработчики из медицинских организаций, государственных учреждений и организаций, уполномоченных органами общественного здравоохранения на распространение вакцин и/или проведение тестов на COVID, будут иметь доступ к этим API-интерфейсам. Это позволит им доработать свои системы хранения данных о вакцинации COVID и проведенных тестах.

После того, как пользователь сохранит цифровую версию карты COVID на своем устройстве, он сможет получить к ней доступ с помощью ярлыка на главном экране смартфона, даже когда находится в автономном режиме или в регионах со слабым интернетом. Если пользователь захочет получить доступ к этой информации на нескольких устройствах, то ему потребуется вручную сохранить ее на каждом из них. Сама Google не сохраняет копию информации о вакцинации или тестах пользователя COVID.

Чтобы использовать эту функцию, устройство должно работать под управлением Android 5 или более поздней версии и иметь сертификат Play Protect. Установка приложения Google Pay не является обязательным требованием для доступа к картам COVID.

Сообщается, что карта COVID была разработана с учетом принципов строгого обеспечения конфиденциальности и безопасности. Информация, сохраненная на карте COVID пользователя, не передается Google сторонним службам или третьим лицам и не используется для таргетинга рекламы.

Новый инструмент будет развернут сначала в США, а затем он появится в других странах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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