Компания Google обновила Passes API - инструмент для разработчиков, предоставляющий набор программных средств для простого и безопасного хранения и доступа к персональной информации и карточкам различного типа на устройствах Android.
До сих пор Google Pay API for Passes позволял сохранять на телефоне данные посадочных транспортных талонов, карты постоянного клиента, подарочные карты и другие билеты. Он позволяет также отправлять уведомления с учетом местоположения пользователя и другую актуальную информацию.
Теперь в список поддерживаемых форматов вошли данные о вакцинации и проведенных тестов на COVID.
Начиная с 1 июля, разработчики из медицинских организаций, государственных учреждений и организаций, уполномоченных органами общественного здравоохранения на распространение вакцин и/или проведение тестов на COVID, будут иметь доступ к этим API-интерфейсам. Это позволит им доработать свои системы хранения данных о вакцинации COVID и проведенных тестах.
После того, как пользователь сохранит цифровую версию карты COVID на своем устройстве, он сможет получить к ней доступ с помощью ярлыка на главном экране смартфона, даже когда находится в автономном режиме или в регионах со слабым интернетом. Если пользователь захочет получить доступ к этой информации на нескольких устройствах, то ему потребуется вручную сохранить ее на каждом из них. Сама Google не сохраняет копию информации о вакцинации или тестах пользователя COVID.
Чтобы использовать эту функцию, устройство должно работать под управлением Android 5 или более поздней версии и иметь сертификат Play Protect. Установка приложения Google Pay не является обязательным требованием для доступа к картам COVID.
Сообщается, что карта COVID была разработана с учетом принципов строгого обеспечения конфиденциальности и безопасности. Информация, сохраненная на карте COVID пользователя, не передается Google сторонним службам или третьим лицам и не используется для таргетинга рекламы.
Новый инструмент будет развернут сначала в США, а затем он появится в других странах.
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