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Патент Xiaomi описывает складной смартфон с раздвигающимся, двухсторонним дисплеем

01 июля 2021, 16:38




В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi, который описывает уникальный складной смартфон с раздвигающимся двухсторонним дисплеем. Он использует гибкий экран, которым обволакивает корпус смартфона с обеих сторон.

Как сообщает издание PhoneArena, запатентованное устройство использует дисплей, выдвигаемый как слева, так и справа. В результате, размеры экрана с фронтальной стороны смартфона увеличиваются, его диагональ становится больше. В разложенном состоянии устройство становится похожим на планшет. При новом форм-факторе оно может приобретать дополнительные функции.

Патент Xiaomi описывает складной смартфон с раздвигающимся, двухсторонним дисплеем


Примечательно, что по мере наращивания диагонали дисплея меняется также и соотношение сторон устройства. Смартфон в разложенном виде позволяет повысить качество просмотра фильмов или видео.

В развернутом состоянии форма дисплея напоминает квадрат; в сложенном виде он похож на обычный смартфон продолговатой формы. С тыльной стороны дизайн смартфон напоминает модель Mi MIX Alpha Concept.

Фактически такой дисплей может использовать модульную конструкцию. В центральной части укладывается базовый дисплейный модуль, в то время как остальные части дисплея выходят с боковых сторон, обладая для этой соответствующей гибкостью.

Патент Xiaomi описывает также сам механизм, с помощью которого может быть развернут такой дисплей.

Патент Xiaomi описывает складной смартфон с раздвигающимся, двухсторонним дисплеем


Отмечается, что устройство аналогичного типа уже появлялось ранее. Это была концептуальная модель Oppo X 2021, названная «первым в мире смартфоном с выдвижным дисплеем». Появление патента Xiaomi может указывать на то, что новый форм-фактор и способ сворачивания дисплея может разрабатываться несколькими компаниями.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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