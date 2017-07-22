На портале Китайского национального агентства по интеллектуальной собственности появилась информация о заявки на регистрацию торгового знака с названием «OPPO Card». В ответ на это по сети поползли слухи о планах Oppo по разработке собственного финансового продукта, аналогичного Apple Card.
Apple Card - это кредитная карта, выпущенная Apple в 2019 году, в основном для использования вместе с платежным сервисом Apple Pay. Платежная карта была анонсирована на специальном мероприятии Apple и стала публично доступна летом 2019 года. Сообщается, что карта будет действовать только на территории США, где она быстро получила большую популярность. Это была попытка производителя iPhone «революционизировать» рынок кредитных карт.
Похоже, что китайский технологический гигант Oppo может последовать этому примеру. Известно, что Apple Card поставляется с определенными набором функций безопасности и предоставляет ряд дополнительных финансовых преимуществ при отсутствии комиссий. Oppo может пойти по тому же пути со своей картой, но для организации таких сервисов потребуется время и согласование с регуляторами.
Примечательно, что еще в 2020 году была представлена карта Huawei Card. Ходят также слухи, что над аналогичным продуктом работает и Google. Поэтому появление товарного знака Oppo также не вызвало большого удивления на рынке.
В то же время, отмечают эксперты, еще слишком рано делать какие-либо выводы.
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