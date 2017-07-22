Компания GIGABYTE Technology анонсировала выпуск SSD-накопителя AORUS XTREME Gen4 большой емкости (до 32 Тбайт) и высокой скоростью доступа (до 28 Гбайт/с).
Для реализации таких высоких характеристик использован форм-фактор AIC (add-in-card) и интерфейс PCIe 4.0. Память выстроена на базе модулей NVMe формата M.2, работающих под контроллерами PHISON PS5018-E18 и объединенных в RAID-массив.
Изделие отличается превосходным тепловым дизайном. Имеется большой радиатор с алюминиевым оребрением, которые обеспечивает пассивное охлаждение для базовой платы M.2. На борту устройства установлены 10 температурных датчика. На вершине системы выполнена конструкция активного отвода тепла с помощью двух вентиляторов.
На аппаратном уровне SSD-накопитель AORUS XTREME Gen4 объединяет 8 комплектов твердотельных блоков AORUS Gen4 7000s по 4 Тбайт с контроллерами PHISON PS5018-E18. Они выстроены в конфигурации RAID, обеспечивая не только большую емкость (до 32 Тбайт), но и высокую скорость последовательного чтения (до 28 Гбайт/с).
В арсенал пользователя предоставлена специальная утилита SSD Tool Box, позволяющая осуществлять контроль за статусом работы SSD-накопителя и вести мониторинг его температурного режима в реальном времени.
Другой инструмент в арсенале пользователя - GIGABYTE AORUS Storage Manager. Он помогает настраивать RAID-массив и предоставляет трехуровневую регулировку скорости вращения вентиляторов. Благодаря этому, можно добиваться высокой производительности накопителя AORUS XTREME Gen4, удерживая его в оптимальном тепловом режиме работы.