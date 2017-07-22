В сети появилось видео от блогера по имени RedGamingTech, в котором зрители обнаружили упоминание чипа с кодовым наименованием Monet, которое раньше никогда не встречалось в обзорах и исследованиях. Предположительно, новое название связано с выпуском маломощного процессора AMD поколения Zen3, решили эксперты.
По слухам, маломощный APU Monet будет использовать процессорные узлы Global Foundries 12LP+, выпускаемые по технологии FinFET. Анонс этих полупроводниковых заготовок состоялся год назад, в июне 2020 года. Тогда сообщалось о завершении их квалификационных испытаний и объявлялась готовность к массовому производству.
Предполагается, что чипы Monet могут прийти на смену серии процессоров Athlon, изготавливаемых на базе Dali APU.
В то же время блогер RGT сообщает, что новые APU могут быть предназначены для специализированных устройств, например, для установки в банкоматах. Высказывается также мнение, что неизвестные ранее чипы могут предназначаться для оснащения других специализированных продуктов, где будут использоваться как встроенные решения.
Сообщается, что неизвестный ранее чип Monet будет иметь до 4 вычислительных ядер и отличаться сверхмалым потреблением энергии. В то же время на его борту предусмотрена интегрированная графика RDNA2. Известно также, что новый чип будет поддерживать память LPDDR4 (X).
Пользователь @Olray_29 уже успел объединить эти данные в один блок с характерным для дорожной карты процессоров AMD Zen дизайном. Она также опубликована.
Осталось дождаться подробности и разъяснений со стороны официального AMD.
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