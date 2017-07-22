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Google переходит от APK-файлов к Android App Bundle в Google Play

02 июля 2021, 09:08




Начиная с августа, Google собирается внести радикальные изменения в развитие своей экосистемы приложений. Компания объявила разработчикам о планах по замене формата размещения приложений в Google Play Store. Вносимое изменение может оказать огромное влияние на развитие экосистемы приложений Android в целом.

На данный момент, стандартным форматом для публикации приложений в Play Store является APK. Но начиная с августа, Google будет требовать, чтобы новые приложения публиковались с помощью Android App Bundle.

Google переходит в Google Play от APK к Android App Bundle


На своей странице с описанием Android App Bundle компания перечислила множество потенциальных улучшений, которые связаны с новым форматом. Например, он позволит сократить размер загружаемого файла, что ускорит установку приложений.

Однако у нового формата есть и свои недостатки, которые также могут повлиять на процессы, происходящие с развитием программной экосистемы в целом. Дело в том, что формат пакетов Android App Bundle используется только в Google Play. Это может усложнить распространение приложения.

Необходимо отметить, что объявление Google об отказе от APK произошло через несколько дней после анонса Microsoft новой ОС Windows 11. Известно, что одним из самых главных новшеств новой разработки Microsoft является возможность запускать на платформе Windows 11 Android-приложений, т.е. пакетов, опубликованных в формате APK.

Переход Google на App Bundles может означать, что в скором времени останется совсем немного приложений, которые можно будет запускать в новой операционной системе Microsoft. В то же время приложения Android для Windows 11 размещаются не в Google Play, а в Amazon, что может иметь решающее значение. Как отреагируют разработчики на новое решение Google, пока неясно.

Согласно Google, требование использовать наборы Android App Bundle распространяется только на новые приложения. Более старые приложения сохранят прежний формат.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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