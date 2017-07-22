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Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года

02 июля 2021, 13:31




Китайским хакерам удалось запустить Windows 11 на флагманских Android-смартфонах выпуска 2018 года - моделях OnePlus 6T и Xiaomi Mi 8.

Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года


Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года


Для реализации этой задачи был запущен специальный проект. Его возглавил разработчик по имени Ксилин Ву. Проект получил название «Renegade» и предусматривал изучение особенностей запуска Windows 11 на чипсетах Snapdragon 845 и 855.

Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года


Для реализации поставленной задачи разработчикам пришлось написать ряд собственных инструментов и драйверов, а также перенастроить среду UEFI под Snapdragon 845.

Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года


К настоящему времени команде удалось успешно загрузить ОС Windows 11 на смартфонах OnePlus 6T и Xiaomi Mi 8. Однако сказать, что они получили полнофункциональную загрузку Windows 11, пока рано: они добились лишь частичного успеха. В частности, пока не работает ряд важных функций, например, совершение звонков по телефону. Несмотря на это, хакерское сообщество уже высоко оценило достигнутые успехи.

Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года


Напомним, что возможность запуска Windows на смартфонах появилась после появления специальной версии Windows для архитектуры ARM. Но до сих пор возможность запуска Windows на смартфонах рассматривалась только для версии Windows 10 Mobile.

Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года


Отмечается, что Windows 11 может оказаться жизнеспособной оболочкой для смартфонов и планшетов, особенно с учетом появившейся возможности запуска приложений для Android. Поэтому предпринимаемые попытки следует рассматривать не как хобби, а как серьезный проект.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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