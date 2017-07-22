Как уже сообщалось, Samsung собирается провести в августе летнее мероприятие Unpacked и анонсировать там новые модели складных телефонов и умных часов. Интерес к новинкам огромный, и это подогревает появление слухов, связанных с ними.
Вчера THG.ru уже сообщал об изменениях в дизайне будущих новинок по сравнению с предшественниками. Сегодня поток слухов продолжился.
На этот раз появилась информация о рабочих характеристиках будущего складного флагмана. Ее обнаружили на сайте тестирований Geekbench, что позволило больше узнать об аппаратной начинке новой модели. В частности, стало известно о ее чипсете и оперативной памяти.
Если подробно, то на платформе тестирования Geekbench появилась информация о некоем устройстве, обозначенным как «Samsung SM-F926U». В нем без труда угадывается Galaxy Z Fold3.
В листинге указано, что внутри телефона установлен чипсет Qualcomm с материнской платой под названием lahaina. Тактовая частота основного ядра составляет 2,84 ГГц. Имеются четыре ядра с частотой 1,80 ГГц и три ядра, работающие на частоте 2,42 ГГц. По кодовому наименованию и оснащению легко угадывается, что речь идет о чипсете Snapdragon 888. В листинге также указывается, что устройство оснащено 12 Гбайтами оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11.
По результатам тестов Geekbench телефон набрал 1124 и 3350 баллов в одноядерных и многоядерных тестах, соответственно.
Согласно ранее появившейся информации, Galaxy Z Fold 3 имеет 7,55-дюймовый складной AMOLED-дисплей с адаптируемой частотой обновления экрана до 120 Гц и 16-мегапиксельную встроенную камеру. На боковом торце установлен сканер отпечатков пальцев. На передней панели появится 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей и 10-мегапиксельная селфи-камера. С задней стороны Z Fold3 установлены 12-мегапиксельная видеосистема с тремя камерами. Объем основной памяти будет доходить до 512 Гбайт.
Сообщается, что смартфон будет оснащаться также чипсетом Exynos 2100 для части рынка.
Устройство имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Ожидается, что будет также поддержка для беспроводной и обратной зарядки.
Интересно отметить, что Samsung собирается добавить поддержку стилуса S Pen к Z Fold3, но вряд ли для этого будет предусмотрено какое-то особенное место хранения на корпусе телефона.
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