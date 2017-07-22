В конце апреля в сети появилась информация о неизвестном ранее чипсете AMD 4700S. Компания AMD презентовала его среди китайских производителей как новое решение, совместимое со стандартом материнских плат ITX.
Сразу бросалось в глаза отсутствие в названии слова «Ryzen». Это указывало на то, что данная модель чипсета не входит в официальную линейку продуктов AMD для настольных систем. Помимо прочего, сообщалось, что в презентациях для китайских производителей демонстрация проводилась на материнской плате AMD Cardinal. Это указывало на то, что что AMD разработала также отдельную материнскую плату под новый чипсет, в которой отсутствовали традиционные слоты DIMM. Вместо обычных планок оперативной памяти предлагалась впаянная на материнской плате память, расположенная вокруг процессора. Такие решения обычно предлагаются для специализированных систем типа APU XBOX.
Вскоре после анонса настольного комплекта AMD 4700S в сети появились первые фотографии загадочного продукта. Вслед за ними появились комментарии и анализ увиденного. Даже при беглом обзоре легко понять, что речь идет о прототипе или аналоге SOC для игровой приставки PlayStation 5. Это позволяет сделать вывод, что игровая приставка также фактически сделана на базе AMD 4700S.
Это предположение быстро получило подтверждение через реальные фотографии. В частности, их предоставила группа исследователей Bodnara, которая также получила возможность ознакомиться с новым устройством.
Они сообщают, что новый чипсет основан на архитектуре AMD Zen2, имеет 8 ядер и 16 потоков. Этими данными, правда, список характеристик, официально подтвержденных AMD, ограничивался.
Модель, которая попала в руки группы Bonara, использовала модули памяти Hynix GDDR6. Они были распаяны на материнской плате и фактически размещались на обратной стороне платы, имевшей форм-фактор Mini-ITX:
Процессорный модуль 4700S подсоединен к концентратору AMD A77E Fusion Controller Hub (FCH). Важно отметить, что именно эта модель используется в системе AMD A9-9820, лежащей в основе APU Xbox One - та выступает под кодовым названием «Durango». Именно по этой причин долго считалось, что чипсет 4700S также предназначен для игровых приставок Xbox, точнее их более новых версий - Xbox Series X или Xbox Series S.
Если говорить о тактовой частоте, то память GDDR6 при объеме 8 Гбайт эффективно обеспечивает производительность на уровне 14 Гбит/с. Чип при этом, похоже, работает на частоте до 3,2 ГГц.
К сожалению, утилита CPU-Z пока не распознает этот процессор. Благодаря более быстрой памяти, пропускная способность исследованного образца фактически значительно выше, чем у системы, построенной на базе DDR4-3200:
По умолчанию чипсет 4700S оснащен дискретным графическим процессором AMD Radeon 550. Он используется при отключении поддержки встроенной графики RDNA2.
Чтобы оценить производительность доступной графики у 4700S, было проведено сравнительное тестирование с эталонным устройством на базе Intel Core i7-11700 (без K), который использовал собственную встроенную графику.
На фоне Intel Core i7-11700 новый чипсет APU 4700S выглядит вполне достойно, за исключением излишнего потребления энергии. Для питания рекомендуется использовать источник мощностью 250 Вт, причем эта мощность должна быть выделена только для питания APU.
Необходимо также обратить внимание, что ограничивающим фактором для работы дискретной графики будет выступать шина передачи данных PCI Express 2.0 x4. По этой причине не имеет смысла подключать внешний высокопроизводительный графический процессор.
В целом такая система может быть рекомендована для использования в домашнем офисе или для встроенных систем. Но она не подойдет для геймеров.
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