Известное в мире креативное агентство Cornerstone, которое оказывает услуги в самых разных направлениях, в том числе для организации крупных киберспортивных мероприятий, объявило о стратегическом партнерстве с компанией Glytch - известным организатором крупнейших в мире киберспортивных мероприятий, проводимых на спортивных аренах и в крупных залах.
В рамках совместного проекта запущена краудфандинговая кампания, в рамках которой планируется собрать средства на развитие киберспортивных мероприятий и проведения их в уникальном стиле.
В рамках кампании всем желающим предлагается приобрести акции новой совместной компании, стоимость которых составляет сейчас 1,75 доллара. Размер минимальных инвестиций составляет 1000 долларов США.
Предлагаемый вариант краудфандинга отличается от традиционного способа сбора средств, принятых на Kickstarter и Indiegogo. Организаторы надеются собрать необходимые инвестиции, рассчитывая активно инвестировать их в проведения крупнейших в мире киберспортивных мероприятий.
В рамках уже запущенной совместной работы уже создан концепт игрового стола для киберспортсменов Glytch Battle Station. В его разработке принимали участие специалисты Glytch, Inc. и компании SXS Investments, LLC, дочерней Cornerstone.
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