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Cornerstone и Glytch представили концепцию игрового стола Glytch Battle Station для киберспортсменов

02 июля 2021, 20:23




Известное в мире креативное агентство Cornerstone, которое оказывает услуги в самых разных направлениях, в том числе для организации крупных киберспортивных мероприятий, объявило о стратегическом партнерстве с компанией Glytch - известным организатором крупнейших в мире киберспортивных мероприятий, проводимых на спортивных аренах и в крупных залах.

Cornerstone и Glytch представили концепцию нового игрового стола Glytch Battle Station для ивентов eSport.


В рамках совместного проекта запущена краудфандинговая кампания, в рамках которой планируется собрать средства на развитие киберспортивных мероприятий и проведения их в уникальном стиле.

В рамках кампании всем желающим предлагается приобрести акции новой совместной компании, стоимость которых составляет сейчас 1,75 доллара. Размер минимальных инвестиций составляет 1000 долларов США.

Cornerstone и Glytch представили концепцию нового игрового стола Glytch Battle Station для ивентов eSport.


Предлагаемый вариант краудфандинга отличается от традиционного способа сбора средств, принятых на Kickstarter и Indiegogo. Организаторы надеются собрать необходимые инвестиции, рассчитывая активно инвестировать их в проведения крупнейших в мире киберспортивных мероприятий.

Cornerstone и Glytch представили концепцию нового игрового стола Glytch Battle Station для ивентов eSport.


В рамках уже запущенной совместной работы уже создан концепт игрового стола для киберспортсменов Glytch Battle Station. В его разработке принимали участие специалисты Glytch, Inc. и компании SXS Investments, LLC, дочерней Cornerstone.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

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