Вчера состоялась трансляция анонса французской компании Studio Asobo. Она хорошо известна геймерам как разработчик ряда популярных видеоигр, среди которых: A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator, а также игры по мотивам мультфильмов студии Pixar.
В ходе ивента было заявлено о планируемом значительном росте производительности для одной из лучших игр на рынке - авитренажера Microsoft Flight Simulator. Улучшения появятся после установки очередного обновления, выпуск которого запланирован на 27 июля.
Программа Microsoft Flight Simulator относится к лучшим авиасимуляторам нового поколения. Она предлагает к пилотированию множество детально воссозданных воздушных судов - от легких самолетов до широкофюзеляжных авиалайнеров. Все события происходят в невероятно живом и реалистичном мире имитаций. Можно составить свой маршрут и отправляться в любую точку земного шара. Можно летать в любое время суток и готовиться противостоять любым капризам погоды, причем изменения погоды происходят в реальном времени. Если играть в Flight Simulator по пути следования своего авиарейса, то в окне программы будет та же самая погода, которую можно наблюдать за стеклом иллюминатора летящего воздушного судна.
Microsoft Flight Simulator, несомненно, является одной из самых сложных игр для компьютеров на сегодняшний день. Поэтому вопрос о ее производительности совсем не праздный. Поэтому приятно слышать, что скоро игра станет для всех более гладкой.
Как объяснил генеральный директор Asobo Себастьян Влох, команда разработчиков реализовала действительно крупные улучшения как в версии для Xbox, так и для ПК. «Мы много работали над движком моделирования. По сути, мы переписали многие части движка, архитектуры и улучшили его, чтобы добиться максимальной производительности от симулятора и свести к разумному минимум расход ресурсов, памяти или полосы пропускания».
По оценкам Блоха, проведена значительная оптимизация кода под возможности различных моделей процессоров, проведено переархивирование данных и оптимизация их размещения, введены улучшения, касающиеся особенностей работы графических процессоров. С его слов, производительность должна возрасти даже в VR-версии Microsoft Flight Simulator.
В то же время он отметил, что внедрять улучшения в VR крайне сложно, потому что многое будет зависеть от того, какая используется гарнитура VR, какой графический процессор и какой вычислительный процессор установлен в системе.
Вносимые улучшения производительности пока не включают поддержку DirectX 12. Studio Asobo продолжает работать в этом направлении. По словам Влоха, появление в будущем поддержки DX12 обеспечит поддержку трассировки лучей, улучшит отображение водной поверхности, теней и многое другое.
Есть хорошие новости для поклонников Xbox, которые используют VR-совместимый дисплей. Хотя Microsoft Flight Simulator будет заблокирован для прогона на скорости 30 FPS на консолях (4K на Xbox Series X, 1080p на Xbox Series S), блокировку можно снять, включив переменную частоту обновления.
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