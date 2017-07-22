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Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40

03 июля 2021, 14:44




Компания Segway-Ninebot представила на российском рынке новую модель электросамоката Kickscooter F40. Модель отличается стильным дизайном и удобной для путешествий конструкцией при весе до 120 кг. Она пополнила популярную линейку Kickscooter F, признаками которой являются богатый набор функций при умеренной цене, а также расширенный запас хода (до 25 миль/ 40 км), высокая максимальная скорость (до 18,6 mph / 29,9 км/ч), наличие противоугонной Bluetooth-замка.

Как отмечает производитель, новый электросамокат подойдет для тех, кто хочет много перемещаться по городу в течение дня. Высокую скорость и дальность хода обеспечивает аккумулятор мощностью 350 Вт (10 200 мАч). Благодаря ему, самокат способен преодолевать подъемы с уклоном до 20%. В сочетании с небольшим весом (15,9 кг) электросамокат Segway-Ninebot Kickscooter F40 выглядит пригодным для повседневного использования в городских условиях.

Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40


Со слов производителя, Kickscooter F40 способен двигаться не только по асфальтированным, но и по грунтовым дорогам. Его клиренса хватает, чтобы преодолевать, например, «лежачих полицейских».

Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40


Перемещение осуществляется на 10-дюймовых пневматических шинах, созданных из износостойкого материала, способного эффективно принимать на себя ударные нагрузки. По данным Segway-Ninebot, применяемая камера обеспечивает пониженную скорость утечки воздуха.

Электросамокат Segway-Ninebot Kickscooter F40 оснащен двойным тормозом: на переднем колесе установлена электронная антиблокировочная система E-ABS, а на заднем - вентилируемая дисковая система. Оба тормоза активируются при помощи одного рычага.

Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40


Для езды в ночное время или в сумерках установлена светодиодная фара высокой яркости 2,5 Вт, которая освещает дорогу на расстоянии до 13,5 метров вперед, но при этом не слепит прохожих. На руле расположен электронный дисплей, на который выводится информация о текущей скорости, режиме езды, уровне заряда и оценка возможных неисправностей.

Самокат продается по рекомендованной розничной цене 54 990 рублей в крупных федеральных магазинах техники «МВидео», «ДНС», «Технопарк», «Рестор», «MI», а также в онлайн-магазинах электроники.

Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40




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