Тайваньская компания MSI объявила о выпуске новых моделей игровыхкресел. Список новинок представлен моделями: MAG CH130 I REPELTEK FABRIC и MAG CH130 I FABRIC. Главные отличия между новыми моделями - разный поверхностный слой кресел.
Модель MAG CH130 I REPELTEK FABRIC отличается тем, что для нее компания MSI впервые в своей практике применила особый, функциональный поверхностный слой. Он отличается повышенной функциональностью, водостойкостью и устойчивостью к царапинам. Применяемая технология запатентована.
Ткань этой модели водонепроницаема. Если случайно пролить на нее жидкость, то она конденсируется на поверхности ткани, собирается в капли, что облегчает очистку.
Отмечается, что ткань REPELTEK намного более устойчива к царапинам, чем обычные ткани. Это позволяет не бояться подпускать к игровым стульям детей и домашних животных. Ее более длительный срок службы обеспечен за счет высокой устойчивости к истиранию поверхности.
Вторая модель MAG CH130 I FABRIC изготовлена из мягкой, светло-серой, «дышащей» ткани. Она удобна, эргономична, имеет модный вид.
Оба кресла дополняют серию игровых кресел MSI MAG CH130, которые выполнены в стиле сидений гоночных автомобилей. Они имеют расширенное на 52 см основание и углубленное на 57 см сиденье. Эргономичный контур помогает расслабиться.
Внутри кресел размещается пена высокой плотности (45-48 кг/м³). Со слов производителя, она приятна на ощупь и не деформируется.
Каркас кресел формируется за счет прочной стальной рамы, имеющей пятиконечное стальное основание. Она позволяет пользоваться креслом при весе до 150 кг. Каркас обеспечивает долговечную поддержку без деформации в течение многих часов использования. Спинка откидывается назад на угол до 150°.
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