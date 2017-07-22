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MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130

03 июля 2021, 15:39




Тайваньская компания MSI объявила о выпуске новых моделей игровых кресел. Список новинок представлен моделями: MAG CH130 I REPELTEK FABRIC и MAG CH130 I FABRIC. Главные отличия между новыми моделями - разный поверхностный слой кресел.

MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130


Модель MAG CH130 I REPELTEK FABRIC отличается тем, что для нее компания MSI впервые в своей практике применила особый, функциональный поверхностный слой. Он отличается повышенной функциональностью, водостойкостью и устойчивостью к царапинам. Применяемая технология запатентована.

Ткань этой модели водонепроницаема. Если случайно пролить на нее жидкость, то она конденсируется на поверхности ткани, собирается в капли, что облегчает очистку.

MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130


Отмечается, что ткань REPELTEK намного более устойчива к царапинам, чем обычные ткани. Это позволяет не бояться подпускать к игровым стульям детей и домашних животных. Ее более длительный срок службы обеспечен за счет высокой устойчивости к истиранию поверхности.

Вторая модель MAG CH130 I FABRIC изготовлена из мягкой, светло-серой, «дышащей» ткани. Она удобна, эргономична, имеет модный вид.

Оба кресла дополняют серию игровых кресел MSI MAG CH130, которые выполнены в стиле сидений гоночных автомобилей. Они имеют расширенное на 52 см основание и углубленное на 57 см сиденье. Эргономичный контур помогает расслабиться.

Внутри кресел размещается пена высокой плотности (45-48 кг/м³). Со слов производителя, она приятна на ощупь и не деформируется.

MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130


Каркас кресел формируется за счет прочной стальной рамы, имеющей пятиконечное стальное основание. Она позволяет пользоваться креслом при весе до 150 кг. Каркас обеспечивает долговечную поддержку без деформации в течение многих часов использования. Спинка откидывается назад на угол до 150°.



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