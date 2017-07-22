Компания MSI ведет разработку креативного оформления графической карты GeForce RTX 3070 LHR SUPRIM SE. Она будет выпущена ограниченным тиражом и предназначена в первую очередь для геймеров в азиатском регионе. Разработка ведется в партнерстве с известной японской компанией Toho Co,. а первые изображения новой платы уже появились в сети.
Toho Co. известна как кинокомпания и дистрибьютор фильмов холдинга Hankyu Hanshin Toho Group. Она хорошо известна даже за рубежом как производителя токусацу - фильмов о монстрах кайдзю. Компания выступает как дистрибьютор работ кинорежиссеров Акиры Куросавы, Кихати Окамото, Хидэо Гося, а также аниме Studio Ghibli. Она также является владельцем товарного знака и бренда Godzilla.
Благодаря тому, что дизайн разрабатываемой видеокарты GeForce RTX 3070 LHR SUPRIM SE попал в сеть, стало известно, что цвет ее оформления изменился. Взамен серебряного теперь используется характерный, металлический, вишнево-красный цвет в стиле Godzilla.
На задней панели нанесен большой, литой принт Godzilla. Здесь же на тыльной стороне размещен логотип Godzilla (на японском языке). Его тиснение также выполнено на вентиляторе, расположенном в центре.
Новая карта выпущена с облегченным хешрейтом (LHR) графического процессора RTX 3070. Поэтому она подходит для установки в игровые машины, но будет малополезной для майнинга.
Для охлаждения используется передовое решение MSI SUPRIM. Можно предположить, что по аналогии с другими Suprim-моделями, здесь также появится иллюминация. Она может быть выполнена в виде подсвечиваемой полосы, светящейся надписи и вставок между вентиляторами. Однако полной уверенности в этом пока нет.
Предполагается, что интерес к новой модели проявят также коллекционеры.
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