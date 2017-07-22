РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

MSI и Toho Co. готовят к выпуску RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla

05 июля 2021, 08:52




Компания MSI ведет разработку креативного оформления графической карты GeForce RTX 3070 LHR SUPRIM SE. Она будет выпущена ограниченным тиражом и предназначена в первую очередь для геймеров в азиатском регионе. Разработка ведется в партнерстве с известной японской компанией Toho Co,. а первые изображения новой платы уже появились в сети.

MSI и Toho Co. создали новый дизайн RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla


Toho Co. известна как кинокомпания и дистрибьютор фильмов холдинга Hankyu Hanshin Toho Group. Она хорошо известна даже за рубежом как производителя токусацу - фильмов о монстрах кайдзю. Компания выступает как дистрибьютор работ кинорежиссеров Акиры Куросавы, Кихати Окамото, Хидэо Гося, а также аниме Studio Ghibli. Она также является владельцем товарного знака и бренда Godzilla.

Благодаря тому, что дизайн разрабатываемой видеокарты GeForce RTX 3070 LHR SUPRIM SE попал в сеть, стало известно, что цвет ее оформления изменился. Взамен серебряного теперь используется характерный, металлический, вишнево-красный цвет в стиле Godzilla.

MSI и Toho Co. создали новый дизайн RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla


На задней панели нанесен большой, литой принт Godzilla. Здесь же на тыльной стороне размещен логотип Godzilla (на японском языке). Его тиснение также выполнено на вентиляторе, расположенном в центре.

Новая карта выпущена с облегченным хешрейтом (LHR) графического процессора RTX 3070. Поэтому она подходит для установки в игровые машины, но будет малополезной для майнинга.

MSI и Toho Co. создали новый дизайн RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla


Для охлаждения используется передовое решение MSI SUPRIM. Можно предположить, что по аналогии с другими Suprim-моделями, здесь также появится иллюминация. Она может быть выполнена в виде подсвечиваемой полосы, светящейся надписи и вставок между вентиляторами. Однако полной уверенности в этом пока нет.

Предполагается, что интерес к новой модели проявят также коллекционеры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Геймерские кафе в Китае будут оснащать видеокартами ZOTAC X-Gaming GOC H-Box на базе GeForce RTX 3060
  • Intel DG2 не уступит по производительности NVIDIA RTX 3070 Ti и AMD RX 6700
  • Графические процессоры AMD Radeon PRO серии W6000 для рабочих станций пришли на смену Navi и Vega
  • NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti показала свой потенциал для майнинга и игр
  • Microsoft объявила о поддержке AMD FidelityFX Super Resolution в консолях Xbox Series X/S

    • следующая новость
    Qualcomm и NUVIA выпустят энергоэффективный чип для ноутбуков во второй половине 2022 года

    предыдущая новость
    MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Wondershare Recoverit: эффективное и простое ПО для восстановления данных Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества Лучшие летние подарки: Windows 10 Pro за $7,56 и Office 2019 Pro за $26,30
    Лучшие летние подарки c BCDKey Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучшие летние подарки c BCDKey
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 июля, 2021

    Synology официально выпустила DSM 7.0

    Qualcomm и NUVIA выпустят энергоэффективный чип для ноутбуков во второй половине 2022 года

    MSI и Toho Co. готовят к выпуску RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla

    3 июля, 2021

    MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130

    Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40

    2 июля, 2021

    Играбельность Microsoft Flight Simulator существенно возрастет с 27 июля

    Cornerstone и Glytch представили концепцию игрового стола Glytch Battle Station для киберспортсменов

    Таинственный AMD 4700S оказался SoC от консоли PlayStation 5

    Тайны производительности Samsung Galaxy Z Fold 3 раскрыты через Geekbench

    Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года

    Угроза от эксплойта Windows Server PrintNightmare в корпоративных сетях сохраняется

    Google переходит от APK-файлов к Android App Bundle в Google Play

    1 июля, 2021

    В линейке процессоров AMD Zen3 «нашли» неизвестный ранее чип Monet

    GIGABYTE выпустила SSD-накопитель AORUS XTREME Gen4 со скоростью чтения до 28 Гбайт/с и емкостью до 32 Тбайт

    Oppo может выпустить собственную кредитную карту, аналогичную Apple Card

    Патент Xiaomi описывает складной смартфон с раздвигающимся, двухсторонним дисплеем

    Google встроила паспорт вакцинации против COVID-19 в Android

    Игровые мониторы MSI MPG ARTYMIS 323CQR и 273CQR имеют «правильную» кривизну 1000R

    NVIDIA улучшила режим Ultra Quality для роста привлекательности DLSS под напором FSR

    Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет только косметические отличия от Z Fold 2

    ССЫЛКИ