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Qualcomm и NUVIA выпустят энергоэффективный чип для ноутбуков во второй половине 2022 года

05 июля 2021, 10:04




Новый генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон подтвердил в интервью Reuters, что во второй половине 2022 года компания планирует начать продажи новых чипов для ноутбуков. Они будут разработаны на технологиях Nuvia и окажутся предназначены для высокопроизводительных ультрапортативных ноутбуков.

В настоящее время Qualcomm завершает сделку по приобретению стартапа NUVIA за 1,4 млрд долларов. Сделка была инициирована в начале этого года. Стартап NUVIA был основан бывшими сотрудниками Apple, которые покинули компанию в 2019 году еще до фактического появления в 2020 году чипа Apple M1, который используется в новых моделях MacBook Air и iPad Pro. После этого стартап NUVIA стал самостоятельно заниматься разработкой технологий для процессоров, опираясь на накопленный в Apple опыт.

Nuvia


Отличительной особенностью будущего чипа Qualcomm станет интегрированная поддержка подключения к сетям 5G в ноутбуках. Qualcomm намерена объединить на одной подложке с вычислительными блоками модем. Для этого компания специально разработала новый чип, позволяющий конкурировать с платформами Apple серии M.

Что касается Apple, то по слухам, первые устройства с чипом Apple M2 будут выпущены в конце этого года. А к концу 2022 года ожидается появление SoC следующего поколения - Apple M3. Намерение Qualcomm выпустить собственные чипсеты во второй половине 2022 года выглядит очень своевременным.

Криштиану Амон также отметил, что прежние поставщики процессоров для ноутбуков, такие как Intel и AMD, в настоящее время не имеют продуктов с аналогичной энергоэффективностью, какую предлагает Apple. Qualcomm, с его слов, намерена предложить в будущем еще более совершенный чип, опираясь на разработки приобретенного стартапа. Раньше его сотрудники работали над чипсетами для Apple, теперь они работают на Qualcomm.



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