РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Synology официально выпустила DSM 7.0

05 июля 2021, 10:34




Synology выпустила новую версию своей операционной системы управления данными DSM 7.0, ставшей одной из наиболее ожидаемых ОС для систем хранения данных. Ее главными отличиями оказались оптимизированный пользовательский интерфейс, улучшенная безопасность входа в систему, гибкое облачное хранилище и возможность мониторинга системы в облаке благодаря применению усовершенствованных технологий хранения данных. Новые комплексные улучшения DSM 7.0 обеспечивают максимальное удобство работы с Synology NAS.

Новая версия ОС должна была появиться, по планам, еще в 2019 году. Однако релиз постоянно откладывался, а бета-версия платформы появилась только в начале 2020 года. Причиной задержки стал длинный перечень новых функций, которые Synology собиралась реализовать в свежей версии.

Synology официально выпустила DSM 7.0


Новая DSM 7.0 появилась фактически после более чем трех лет работы по редизайну и оптимизации. Она включает в себя множество новых функций, направленных на повышение гибкости и возможностей платформы, включая интеграцию облачных возможностей.

Компания сообщает о появлении поддержки доступа через Fibre Channel. По оценкам Synology, этот протокол продолжает активно применяться во многих компаниях, что стало причиной для реализации его поддержки в новой ОС.

Synology также сообщает об упрощении рутинных ИТ-задач и предоставлении системным администраторам большего контроля, прозрачности и мощных функций управления на своих серверах Synology, в том числе с поддержкой глобальной дедупликации данных. Сообщается также о развитии средств шифровании дублированных копий и их сжатия.

В пакете Active Insight реализованы функции централизованного мониторинга текущих характеристик устройств Synology с отслеживанием, в частности, таких метрик, как загрузка процессора и использование памяти/файла подкачки, отражение вычислительной нагрузки на тома, температурные характеристики и скоростные показатели накопителей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

Читайте также:

  • GIGABYTE выпустила SSD-накопитель AORUS XTREME Gen4 со скоростью чтения до 28 Гбайт/с и емкостью до 32 Тбайт
  • TEAMGROUP выпустила высокоскоростной SSD-накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 с двумя радиаторами
  • Накопитель Seagate Firecuda 530 PCIe Gen4 NVMe передает данные в 12 раз быстрей SATA SSD
  • Seagate выпустил самовосстанавливающийся СХД Exos CORVAULT корпоративного класса
  • Sabrent выпустил внешний SSD-накопитель Rocket XTRM-Q емкостью 16 Тбайт

    • предыдущая новость
    Qualcomm и NUVIA выпустят энергоэффективный чип для ноутбуков во второй половине 2022 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Wondershare Recoverit: эффективное и простое ПО для восстановления данных Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества Лучшие летние подарки: Windows 10 Pro за $7,56 и Office 2019 Pro за $26,30
    Лучшие летние подарки c BCDKey Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучшие летние подарки c BCDKey
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 июля, 2021

    Synology официально выпустила DSM 7.0

    Qualcomm и NUVIA выпустят энергоэффективный чип для ноутбуков во второй половине 2022 года

    MSI и Toho Co. готовят к выпуску RTX 3070 LHR SUPRIM в стиле Godzilla

    3 июля, 2021

    MSI представила новые игровые кресла серии MAG CH130

    Segway-Ninebot выпустил стильный электросамокат Kickscooter F40

    2 июля, 2021

    Играбельность Microsoft Flight Simulator существенно возрастет с 27 июля

    Cornerstone и Glytch представили концепцию игрового стола Glytch Battle Station для киберспортсменов

    Таинственный AMD 4700S оказался SoC от консоли PlayStation 5

    Тайны производительности Samsung Galaxy Z Fold 3 раскрыты через Geekbench

    Хакеры сумели запустить Windows 11 на смартфонах выпуска 2018 года

    Угроза от эксплойта Windows Server PrintNightmare в корпоративных сетях сохраняется

    Google переходит от APK-файлов к Android App Bundle в Google Play

    1 июля, 2021

    В линейке процессоров AMD Zen3 «нашли» неизвестный ранее чип Monet

    GIGABYTE выпустила SSD-накопитель AORUS XTREME Gen4 со скоростью чтения до 28 Гбайт/с и емкостью до 32 Тбайт

    Oppo может выпустить собственную кредитную карту, аналогичную Apple Card

    Патент Xiaomi описывает складной смартфон с раздвигающимся, двухсторонним дисплеем

    Google встроила паспорт вакцинации против COVID-19 в Android

    Игровые мониторы MSI MPG ARTYMIS 323CQR и 273CQR имеют «правильную» кривизну 1000R

    NVIDIA улучшила режим Ultra Quality для роста привлекательности DLSS под напором FSR

    Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет только косметические отличия от Z Fold 2

    ССЫЛКИ