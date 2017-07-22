Synology выпустила новую версию своей операционной системы управления данными DSM 7.0, ставшей одной из наиболее ожидаемых ОС для систем хранения данных. Ее главными отличиями оказались оптимизированный пользовательский интерфейс, улучшенная безопасность входа в систему, гибкое облачное хранилище и возможность мониторинга системы в облаке благодаря применению усовершенствованных технологий хранения данных. Новые комплексные улучшения DSM 7.0 обеспечивают максимальное удобство работы с Synology NAS.
Новая версия ОС должна была появиться, по планам, еще в 2019 году. Однако релиз постоянно откладывался, а бета-версия платформы появилась только в начале 2020 года. Причиной задержки стал длинный перечень новых функций, которые Synology собиралась реализовать в свежей версии.
Новая DSM 7.0 появилась фактически после более чем трех лет работы по редизайну и оптимизации. Она включает в себя множество новых функций, направленных на повышение гибкости и возможностей платформы, включая интеграцию облачных возможностей.
Компания сообщает о появлении поддержки доступа через Fibre Channel. По оценкам Synology, этот протокол продолжает активно применяться во многих компаниях, что стало причиной для реализации его поддержки в новой ОС.
Synology также сообщает об упрощении рутинных ИТ-задач и предоставлении системным администраторам большего контроля, прозрачности и мощных функций управления на своих серверах Synology, в том числе с поддержкой глобальной дедупликации данных. Сообщается также о развитии средств шифровании дублированных копий и их сжатия.
В пакете Active Insight реализованы функции централизованного мониторинга текущих характеристик устройств Synology с отслеживанием, в частности, таких метрик, как загрузка процессора и использование памяти/файла подкачки, отражение вычислительной нагрузки на тома, температурные характеристики и скоростные показатели накопителей.