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Intel готовит новый процессор Sapphire Rapids с чипсетом W790 для сегмента HEDT

05 июля 2021, 14:14




После выпуска процессоров Ryzen Threadripper 3000 в начале 2020 года других предложений в сегменте «High-End Desktop» (HEDT) больше не появлялось.

Первые «High-End Desktop» (HEDT) процессоры появились около десятка лет назад. До этого высокопроизводительные модели класса «High-End» обычно «делались» из обычных десктопных моделей, которые слабо отличались от серверных. Ситуация резко изменилась, когда производители процессоров научились упаковать по несколько процессорных ядер и других компонентов на одном кристалле. После этого в корпоративном секторе осознали преимущества HEDT, когда можно собирать вместе несколько ядер и делать для них общую «обвязку», оптимизированную под определенные прикладные задачи.

В то же время после десяти лет уверенного роста за последние несколько лет наметился спад: предложений в сегменте HEDT было довольно мало. Но, похоже, ситуация снова выходит на подъем.

Intel готовит новый процессор Sapphire Rapids с чипсетом W790 для сегмента HEDT


Во второй половине 2021 года Intel собирается выпустить новый HEDT-процессор. Компания планирует вывести на рынок 14-нм процессор Cascade Lake с чипсетом X299. В то же время флагманская модель линейки Core i9-10980XE будет оснащена всего 18 ядрами. А это явно указывает на то, что в будущем нам стоит ждать появления и более мощных моделей.

Intel готовит новый процессор Sapphire Rapids с чипсетом W790 для сегмента HEDT


Недавно в сети появилась утечка дорожной карты Intel, на котором обозначено еще одно предложение в сегменте HEDT. Речь идет о модели, которая должна появиться во втором квартале 2022 года. Согласно дорожной карте, это будет 10-нм процессор Sapphire Rapids с новым чипсетом W790.

Intel готовит новый процессор Sapphire Rapids с чипсетом W790 для сегмента HEDT


Новый набор микросхем W790 появится вместе с моделью Raptor Lake. Ожидается, что этот процессор будет работать с набором логики Z790.

Впрочем, это достаточно отдаленная перспектива. До этого Intel собирается выпустить модели Alder Lake, а AMD, как ожидается, готовится анонсировать процессоры серии Threadripper 5000. Это должно произойти в ближайшие месяцы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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