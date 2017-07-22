После выпуска процессоров Ryzen Threadripper 3000 в начале 2020 года других предложений в сегменте «High-End Desktop» (HEDT) больше не появлялось.
Первые «High-End Desktop» (HEDT) процессоры появились около десятка лет назад. До этого высокопроизводительные модели класса «High-End» обычно «делались» из обычных десктопных моделей, которые слабо отличались от серверных. Ситуация резко изменилась, когда производители процессоров научились упаковать по несколько процессорных ядер и других компонентов на одном кристалле. После этого в корпоративном секторе осознали преимущества HEDT, когда можно собирать вместе несколько ядер и делать для них общую «обвязку», оптимизированную под определенные прикладные задачи.
В то же время после десяти лет уверенного роста за последние несколько лет наметился спад: предложений в сегменте HEDT было довольно мало. Но, похоже, ситуация снова выходит на подъем.
Во второй половине 2021 года Intel собирается выпустить новый HEDT-процессор. Компания планирует вывести на рынок 14-нм процессор Cascade Lake с чипсетом X299. В то же время флагманская модель линейки Core i9-10980XE будет оснащена всего 18 ядрами. А это явно указывает на то, что в будущем нам стоит ждать появления и более мощных моделей.
Недавно в сети появилась утечка дорожной карты Intel, на котором обозначено еще одно предложение в сегменте HEDT. Речь идет о модели, которая должна появиться во втором квартале 2022 года. Согласно дорожной карте, это будет 10-нм процессор Sapphire Rapids с новым чипсетом W790.
Новый набор микросхем W790 появится вместе с моделью Raptor Lake. Ожидается, что этот процессор будет работать с набором логики Z790.
Впрочем, это достаточно отдаленная перспектива. До этого Intel собирается выпустить модели Alder Lake, а AMD, как ожидается, готовится анонсировать процессоры серии Threadripper 5000. Это должно произойти в ближайшие месяцы.
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